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Uber otonom araç kazası önlenebilir miydi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2018 16:33 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Pazar günü otonom bir Uber aracı ABD’nin Arizona kentinde bisikletiyle karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı. Kazadan sonra hemen hastaneye kaldırılan yaralı kadın ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uber otonom araç kazası önlenebilir miydi?

Bölgeye bakan Tempe Polis Departmanı ise kazadan hemen sonra bir soruşturma başlattı. Yerel polis ve federal müfettişler kaza bölgesinde bir takım incelemeler bulundu. Ardından polis otoparkına çekilen araç üzerindeki incelemeler başladı. İlk olarak ölümcül kazanın araç kamerasına kaydolan görüntülerine ulaşıldı. Çarşamba günü halka açılan dehşet verici kaza görüntüleri herkesin aklına bir takım sorular getirdi. Bunlardan ilki ise bu kaza önlenebilir miydi? Uzmanların çoğu kazanın önlenebileceği görüşünde hemfikir.

Otonom yapay zeka geliştirici şirketlerden Cortica, kaza videosunu analiz etti ve otonom Uber aracın yoldaki yayayı çarpışmadan 0.9 saniye önce ve 50 metre uzaklıkta tespit ettiğini açıkladı. Saatte 60 km/s ile gerçekleşen kazada bu sürenin açıkça yetersiz olduğu düşünülüyor.

Otonom araçlarda çevredeki araç, yaya, bisiklet veya diğer tüm engelleri tespit eden bir takım kamera, radar ve sensör sistemleri mevcut. Bu sistemler geceleri de en az gündüz de olduğu kadar iyi çalışıyor. Ancak kaza gecesi ne oldu da araç vaktinde otonom frenleme yapmadı hala bilinmiyor.

Uber, kazadan hemen sonra, Arizona, Phoenix, Tempe, Pittsburgh, San Francisco ve Toronto gibi tüm şehirlerdeki otonom araç sürüş testlerini süresiz olarak durdurdu. Polis departmanı ve ABD Ulaştırma Bakanlığı kaza ile ilgili soruşturmasını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Uber yetkilileri ise büyük bir hassaslıkla soruşturmayı sürdüren yerel ve federal yetkililer ile ortak hareket ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uber araç kazası teknoloji

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