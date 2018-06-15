Uber sarhoş müşterileri tespit edecek

Akıllı telefonlar hayatımızın içine girdikten sonra aslında hakkımızda tutulabilecek verilerin haddi hesabı yok. Her türlü gelişmiş sensörün yer aldığı bu cihazlar sizin ek bir şey yapmanıza gerek kalmadan hakkınızda yüzlerce türde veriyi depoluyor. Mamafih Uber’in başvuruda bulunduğu yeni patent de bu fikri destekler nitelikte.

Geçtiğimiz dönemde Pentagon’un, mobil cihazlar aracılığı ile askerlerin sağlık durumunu tespit edeceği bir projeye yatırım yaptığı ortaya çıkmıştı. Benzer şekilde şimdi de Uber, cep telefonlarımız aracılığı ile sarhoş olup olmadığımızı anlamayı hedefliyor. Günümüzde her an taşıdığımız cihazlar sayesinde davranışlarımızı öğrenen sistem; yürüyüşün, konuşma şeklinin değişiminden müşterinin sarhoş olup olmadığını tespit edecek. Bununla sağlanacak olan şeyse şoförlerin sarhoş müşteri filtresi ile seçim yapma şansı kazanması olacak. Ayrıca bu tip zor müşterilerle başa çıkmakta zorlanmayan şoförler ilk aşamada buraya yönlendirilmiş olacak.

Öte yandan şirketin sistemi doğrudan kullanmaya niyeti yok. Gerek sistemsel, gerek uygulamadaki zorluklar sebebiyle kısa vadede bu özelliği kullanımda görmeyeceğiz. Ancak patent, gelecekte nelerle karşılaşacağımızı bize göstermiş oluyor.

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