Uber sonrası taksi plakalarında %40 fiyat düşüşü

Bu arada Uber sadece bizim ülkede problem değil. Yakın zamanda Yunanistan’da bulunan taksiciler bir Uber aracı durdurarak şoförü dövmüşlerdi. Uber şoförleri ile yaptığım ve aldığım bilgiler doğrultusunda çeşitli toplumsal soruları yanıtlayacağım.
Şöförler neden Uberi tercih ediyor?
Çoğu şoför eskiden taksi kullanan ya da taksi plakası sahibi olan insan. Taksicilik yaparken şoför her zaman ve en çok mağdur olan. Güne -250 TL ile başlayıp masraflar kendi cebinden ödemek çoğu gün zorluyormuş. Bu baskı ile başlamak ve akşam saatlerinde bunu hissetmek haliyle sinir, stres ve gerilime yol açıyor. İstanbul trafiğinde binen bir çok seviyesiz insan ve trafikte üstüne ekleniyor tabi.
Ubere geçme sebebim.
Bu uygulamayı kullanan insanlar genelde telefona hakim ve eğitim seviyesi diğer insanlara göre yüksek olan kişiler. Bu olmasa bile sen müşteriye oy verebiliyorsun. Yanlış duymadınız!
Müşteri şoföre, şoförde müşteriye oy verebiliyor. Kötü ve saygısız olan müşteri ya da şoför sistemden çıkartılıyor.
Taksi kullanımı sence neden düşüyor?
İnsanlar zaten taksicilerin bu tavrından sıkılmıştı. Para verdiğiniz ve hizmet aldığınız bir alanda bu muameleyi görmek çok can sıkıyor. Nereye gideceksin? Gibi sorular agresif davranışlar ve kurallara uymayan birçok hareket.
Fiyatlandırma şeffaf
Taksiye bindiğinizde taksicinin yolu uzattığına karşı şüphe duyarsınız. Yolu tarif etmek zorunda kalırsınız. Uber de konum bilgini girersiniz fiyatı önceden kesinleşir. Müşteriye indirimli kupon çıksa bile ben tam paramı alıyorum.
Cezaları kim karşılıyor?
Bu olay biraz yanlış anlatılıyor. İlk süreçte Uberlere çok fazla ceza geliyordu fakat, şirket devlet ve bakanlıklar ile görüşerek bu araçları resmileştirdi.
Uber araçların ön camında mavi bir tabela görürsünüz. Buda turist taşımacılık izni olduğu yani özel taşımacılık yapabiliyoruz. Eskiden kesilen cezalara Uber avukatları bakıyor ve ceza çıkmıyor zaten. Çünkü problem ya da yasal olmayan bir şey yok.
Taksi plakaları ve taksicilerin tekelliği ne olacak sence?
Benim taksi plakam vardı, sattım ve 4 tane Uber araç aldım. Ben satarken %40 civarında düşüş vardı. Bunun olmasını istiyorum açıkçası, taksi plaka sahipleri bu durumu mafyalaştırmış durumda.
Kendi ellerinde ve plakayı kendilerine göre fiyatlandırıyorlar. Bunu belirleyen limit koyan bir kurum kuruluş yok. 6 ay öncesine kadar 1 taksi plakası 2 milyon TL den fazlaydı. Bu sizce normal mi?
Sorularımı yanıtlayan Uber şoförlerine teşekkür ediyorum. Peki sizin Ubere bakış açınız nedir?
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