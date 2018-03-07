Uber sonrası taksi plakalarında %40 fiyat düşüşü

Bu arada Uber sadece bizim ülkede problem değil. Yakın zamanda Yunanistan’da bulunan taksiciler bir Uber aracı durdurarak şoförü dövmüşlerdi. Uber şoförleri ile yaptığım ve aldığım bilgiler doğrultusunda çeşitli toplumsal soruları yanıtlayacağım.

Şöförler neden Uberi tercih ediyor?

Çoğu şoför eskiden taksi kullanan ya da taksi plakası sahibi olan insan. Taksicilik yaparken şoför her zaman ve en çok mağdur olan. Güne -250 TL ile başlayıp masraflar kendi cebinden ödemek çoğu gün zorluyormuş. Bu baskı ile başlamak ve akşam saatlerinde bunu hissetmek haliyle sinir, stres ve gerilime yol açıyor. İstanbul trafiğinde binen bir çok seviyesiz insan ve trafikte üstüne ekleniyor tabi.

Ubere geçme sebebim.

Bu uygulamayı kullanan insanlar genelde telefona hakim ve eğitim seviyesi diğer insanlara göre yüksek olan kişiler. Bu olmasa bile sen müşteriye oy verebiliyorsun. Yanlış duymadınız!

Müşteri şoföre, şoförde müşteriye oy verebiliyor. Kötü ve saygısız olan müşteri ya da şoför sistemden çıkartılıyor.

Taksi kullanımı sence neden düşüyor?