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Üç kameralı iPhone gecikebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

Apple'ın merakla beklenen üç kameralı telefonunun bu yıl piyasaya sürülmeyebileceği iddia edildi.

Üç kameralı iPhone gecikebilir

Ortada gezen iddialara göre Apple, bu yıl üç kameralı bir iPhone çıkaracaktı ancak anlaşılan bu model şimdilik yalan oldu diyebiliriz.

Geçtiğimiz günler iPhone X Plus’ın üç arka kameraya sahip olacağı iddiaları ortada dolanmış ve durum kullanıcıların merakını toplamıştı. Ancak Apple’ın lens sağlayıcısı olan Largan Precision, bunun 2019’dan önce asla mümkün olmayacağını resmi olarak açıkladı. Apple öncesi kendilerinin bunu açıpa çıkarmaları yasal olarak ne kadar doğrudur bilemeyiz ancak anlaşılan üç kameralı iPhone için biraz daha beklememiz gerekecek.

Largan Precision’ın açıklamasına göre yedi katmanlı plastik lenslerin temin edilmesi en erken 2019 yılında başlayabilecek. Öte yandan 2019’da periskopa benzeyen yatay kamera kurulumlarının da artış göstereceği belirtiliyor. Bu lensler ise 5 kat optik yakınlaştırma sunabiliyor. Apple, belkide kamera konusundaki yarışa bu lensler ile girmeyi hedefliyordur, bilemeyiz.

Tüm bunlara ek olarak Apple, üç kamera teknolojisi ile sadece fotoğrafa odaklanmıyor. Firma 3D ile aynı zamanda telefonu üç boyutlu olarak görebileceğinizin de haberlerini veriyor. Konu hakkında önemli bilgiler veren kaynaklar, telefonun objeleri mesafeleriyle birlikte algılayabileceğini de söylüyor.

Bakalım gelecek sene Apple, bu konuda adımlar atacak mı hep beraber göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku


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