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Üç yeni telefon çıkarmaya hazırlanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi vivo üç yeni orta segment telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni telefonları TENAA’dan sertifika alırken görüldü.

Üç yeni telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo son derece yoğun bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi şirket önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikle yeni amiral gemisi akıllı telefonu NEX’i resmen tanıtacak. Ayrıca NEX S ve NEX A ile kullanıcılara daha bütçe dostu seçenekler de sunulacak.

NEX serisi telefonları ile üst segmente hitap eden şirket, bir yandan da orta segment telefonlar hazırlıyor. TENAA’da yer alan bilgiler üç yeni orta segment telefonun yolda olduğunu gösterdi. vivo V9, Y81 ve henüz adı belli olmayan yeni bir telefon bugün TENAA’dan sertifika alırken görüldü.

V1732A model numarasıyla görülen V9, Helio P60 yonga seti kullanacak ve 3 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip olacak. Telefonun arka kamerası 8, ön kamerası ise 5 megapiksel. Ancak arka kameranın yazılım güncellemesi ile 13 megapiksele yükseleceği söyleniyor. 6.22 inç ekrana sahip telefonun batarya kapasitesi ise 3180 mAh.

vivo’nun yeni orta segment akıllı telefonlarını bu yaz satışa çıkarması bekleniyor. Ancak bu yeni telefonların önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlikte tanıtılması zor görünüyor. Çinli teknoloji devi büyük ihtimalle bu etkinliği NEX telefonlarla sınırlı tutacak.

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Anahtar Kelimeler:
Vivo TENAA akıllı telefon

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