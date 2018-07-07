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Uçak taksi için test sürüşlerine başlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

Otonom Uçan Taksi projesi “Pop.Up Next” Alman hükümetinden de geçer not almış durumda. Uçan taksilerin gelecek 10 yıl içerisinde faaliyete başlaması düşünülüyor.

Uçak taksi için test sürüşlerine başlandı

Airbus firması bilindiği gibi geçen yıl Vahana adını verdiği bir uçan taksi projesi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Kısa bir süre sonra da Alman otomotiv devi Audi projeye dahil edilerek “Pop.Up Next” süreci başlamıştı.

Anlaşma her iki taraftan doğrulandı

Gelen birtakım bilgilere göre Airbus ve Audi öncülüğünde, Alman hükümetinin de iznini alarak uçan taksilerin test sürüşleri için istenen anlaşma onaylanmış durumda. Alman hükümeti, Audi’nin Ingolstadt kenti sınırlarında uçan taksi testleri için bir mektup altına imzayı atmış bulunuyor.

İlk defa, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan Audi uçan arabaları hakkında Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer şu açıklamayı yaptı: “Uçan taksiler günümüzde önemli bir ihtiyaç halini aldı . Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Uzun süren çalışmaların sonuçları ortaya çıkmış bulunuyor.”

Üretilecek araçlar yüksek bir tasarım ve iki kişiye ev sahipliği yapan bir yapıdan meydana geliyor. Çok daha mobilize ve minimal tasarımlar bu araçların ana hatlarını oluşturuyor.

Bilindiği gibi yakın zamanda NASA ve Uber ortak bir şirket kurduğunu ve uçan taksilere yatırım yapılacağını açıklamıştı. Otoriteler gelecek 10 yıl içerisinde uçan taksilerin yaygınlaşacağı kanısında ortak görüş bildiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pop.Up Next Almanya Taksi

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