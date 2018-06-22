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Uçan robot görenleri kendisine hayran bırakıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

Tokyo Üniversitesi'nin geliştirdiği uçan robot, içerisinde barındırdığı özellikleri ile kendisine hayran bırakıyor.

Uçan robot görenleri kendisine hayran bırakıyor!

Teknoloji alanında oldukça ilginç bir adıma imza atıldı. Karşınızda ilk uçan ejderha robot!

Bildiğiniz gibi bilim insanları günümüzde birçok robot sistemi geliştiriyor. Bu robot sistemlerinin çoğunda gerçek doğadan ilham alınıyor. Tokyo Üniversitesi araştırmacıları ise karşımıza oldukça ilginç bir buluş ile çıkışını gerçekleştirdi. Adını DRAGON koydukları bu uçan ejderha, birçok teknolojik parçanın birleşimi sonucu meydana gelmiş durumda.

Hareketli bir yapıya sahip olan robot, bünyesinde sekiz adet ufak pervane barındırıyor. Böylelikle oldukça kıvrak hareketler gerçekleştirebiliyor. Bu sayede bir bütün halinde havalanabilen robot ejderha, havadayken şeklini de değiştirebiliyor. Gerçekten stabil şekilde uçtuğu görülen DRAGON, gövde yapısıyla inanılmaz imkanların kapısını aralıyor.

Intel’in Eculid teknolojisi üzerine kurulduğu belirtilen DRAGON, istenirse birbirine bağlı 12 modülden oluşturulabiliyor. Bu da çok daha uzun ve yerine göre çok işe yarayabilecek güçlü bir uçan sistem anlamına geliyor. Peki bu icat bize ne gibi katkılarda bulunabilir?

Akla ilk olarak arama kurtarma çalışmaları gelmekte. Eğer bu alanda değerlendirilir ve geliştirilirse, dronların bile yapamadığı kıvrak hareketleri gerçekleştirebilir ve arama kurtarma çalışmaları sırasında insanoğluna büyük yardımlarda bulunabilir diye düşünüyoruz.

Peki ya siz robot hakkında neler düşünüyorsunuz?

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Üniversitesi robot

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