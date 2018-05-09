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Uçan taksi için dev anlaşma! NASA ve Uber...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.05.2018 14:36 | Son Güncelleme

NASA ile Uber, uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı.

Uçan taksi için dev anlaşma! NASA ve Uber...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Uber, ABD'deki şehirlerin semalarında uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzaladı.
NASA'dan yapılan açıklamada, Uber ile uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşıldığı ve NASA'nın, dağıtım amacıyla kullanılan insansız hava araçlarını (İHA) da içeren 'şehir hava devinim' araçları için simülasyonlara başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın hedefinin, Uber kullanıcılarının araç çağırmakta kullandığına benzer bir sistemin küçük uçaklara uygulanması için ortaklaşa kullanım ağının yaratılması olduğu bildirildi.

Los Angeles'ta düzenlenen Uber Elevate Zirvesi'nde Uber'in 2020'de uçurmayı umduğu uçan taksi prototipleri sergileniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uçan taksi NASA Uber

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