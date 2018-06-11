HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2018 22:54 | Son Güncelleme

Apple’ın WWDC 18 etkinliğinde tanıtmadığı ucuz iPhone, Eylül ayına kaldı. Ucuz iPhone’un neden ertelendiği ise bugün ortaya çıktı. İşte merakla beklenen iPhone modelinin ertelenme sebebi…

Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!

Apple iPhone’ların en ucuzu için hummalı bir çalışma içerisindeydi. Hatta WWDC 18 etkinliğine kadar ucuz iPhone için birçok görüntü sızdı ancak hiçbiri gerçek olmadı. Apple WWDC 18 etkinliğinde sadece yazılım dedi ve herhangi bir cihaz tanıtımı gerçekleştirmedi. Ucuz iPhone’un neden tanıtılmadığı ise sonradan ortaya çıktı.

UCUZ İPHONE’UN LCD EKRANI APPLE’A SORUN ÇIKARTTI

Ucuz iPhone sızıntılara göre 6.1 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile gelecek. Diğer tüm iPhone modellerini 2018 yılında OLED ekrana geçirecek olan Apple, ucuz iPhone’da LCD ekranı tercih edecek. İşte ertelemenin kaynağında da Apple’ın bu tercihi yatıyor; LCD panellerde yaşanan sorunlar ucuz iPhone’u geciktiriyor.

iphone

APPLE SORUNU ÇÖZEMEYİNCE TANITIMI ERTELEDİ

iPhone X Plus, iPhone X ve iPhone SE 2 modellerini OLED ekran ile çıkartacak olan Apple, bugün çıkan iddialara göre elindeki LCD ekran panellerinde dokunmatik sorunu yaşıyor. Bu dokunmatik sorununu çözmek için canla başla çalışan Apple, hala sorunu çözemediği için ucuz iPhone’un tanıtım tarihini ertelemek zorunda kalmış. Telefonun sorunla çıkmasındansa geç çıkmasını yeğlerim. Sonuçta atalarımız ne demiş? ‘’Geç olsun Güç olmasın…’’


PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
İşte Xiaomi Mi Band 3‘ün fiyatı!İşte Xiaomi Mi Band 3‘ün fiyatı!
ABD dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yaptıABD dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone ucuz iphone

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Xiaomi Mi Band 3‘ün fiyatı!

İşte Xiaomi Mi Band 3‘ün fiyatı!

2018 yılının en çok satan akıllı telefonu belli oldu!

2018 yılının en çok satan akıllı telefonu belli oldu!

Efsane geliyor! Fallout 76’nın çıkış tarihi E3’te açıklandı

Efsane geliyor! Fallout 76’nın çıkış tarihi E3’te açıklandı

Çentikli ve öfkeli: Nokia 5.1 Plus geliyor!

Çentikli ve öfkeli: Nokia 5.1 Plus geliyor!

Bethesda yerinde duramadı: The Elder Scrolls VI tanıtıldı!

Bethesda yerinde duramadı: The Elder Scrolls VI tanıtıldı!

Microsoft Gears Pop ile oyuncuları fena trolledi!

Microsoft Gears Pop ile oyuncuları fena trolledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.