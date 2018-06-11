Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!

Apple iPhone’ların en ucuzu için hummalı bir çalışma içerisindeydi. Hatta WWDC 18 etkinliğine kadar ucuz iPhone için birçok görüntü sızdı ancak hiçbiri gerçek olmadı. Apple WWDC 18 etkinliğinde sadece yazılım dedi ve herhangi bir cihaz tanıtımı gerçekleştirmedi. Ucuz iPhone’un neden tanıtılmadığı ise sonradan ortaya çıktı.
UCUZ İPHONE’UN LCD EKRANI APPLE’A SORUN ÇIKARTTI
Ucuz iPhone sızıntılara göre 6.1 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile gelecek. Diğer tüm iPhone modellerini 2018 yılında OLED ekrana geçirecek olan Apple, ucuz iPhone’da LCD ekranı tercih edecek. İşte ertelemenin kaynağında da Apple’ın bu tercihi yatıyor; LCD panellerde yaşanan sorunlar ucuz iPhone’u geciktiriyor.
APPLE SORUNU ÇÖZEMEYİNCE TANITIMI ERTELEDİ
iPhone X Plus, iPhone X ve iPhone SE 2 modellerini OLED ekran ile çıkartacak olan Apple, bugün çıkan iddialara göre elindeki LCD ekran panellerinde dokunmatik sorunu yaşıyor. Bu dokunmatik sorununu çözmek için canla başla çalışan Apple, hala sorunu çözemediği için ucuz iPhone’un tanıtım tarihini ertelemek zorunda kalmış. Telefonun sorunla çıkmasındansa geç çıkmasını yeğlerim. Sonuçta atalarımız ne demiş? ‘’Geç olsun Güç olmasın…’’
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