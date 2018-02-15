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Uluslararası uzay istasyonu özelleştirilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

Washington Post tarafından gelen bilgiye göre 2024 yılı tarihinden itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu özel şirketlerin çatısı altında işlerine devam edecek.

Uluslararası uzay istasyonu özelleştirilecek

Soz zamanlarda özel şirketlerler uzay yatırımları ve projeleri konusunda çok hızlı hareket etmeye başladı. Washington Post gazetesinin iddiasına göre Donald Trump yönetimi Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)’na yönelik federal finansal desteği iptal etmeyi düşünüyor. Yönetim 2024 yılından itibaren özel şirketleri bu konuda öncü yapmak istiyor.

Ticari kullanım ön plana çıkıyor

ABD hükümeti bugüne kadar 100 milyar dolar civarında bir rakamı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) hizmetine sunmuştu. Bunun yanında Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA) ortaklığında kurulan istasyon içinde 150 milyon dolarlık bir bütçe ayrılması konuşuluyor.

Washington Post tarafından ulaşılan belgelerde detaylar hakkında bilgi bulunmuyor. Bu durumda ISS üzerinde söz hakkı olan diğer ülkelerinde ne söyleyeceği oldukça önem taşıyor. Tüm bunların yanında senatörlerin bir bölümü ISS ve NASA’ya ayrılan bütçeyi eleştirmenin yanında bu yatırımların gereksiz olduğunu belirtirken. Karşı görüşteki senatörler ise bilimsel araştırmaları desteklemek adına ISS’nin federal düzeyde fon ile çalışması gerektiğini vurguluyor.

Bu söylentiler şimdilik Washington Post tarafından ortaya çıkarılmış olsa da Trump yönetiminin bu miktarda olan bütçelere sıcak bakmadığı daha önce biliniyordu. Bunun yanında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun, uluslararası iş birliği anlaşmaları ile işletilmesi onun ticari bir oluşum olmasının önüne geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
uzay istasyonu teknoloji

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