Uluslararası uzay istasyonu özelleştirilecek

Soz zamanlarda özel şirketlerler uzay yatırımları ve projeleri konusunda çok hızlı hareket etmeye başladı. Washington Post gazetesinin iddiasına göre Donald Trump yönetimi Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)’na yönelik federal finansal desteği iptal etmeyi düşünüyor. Yönetim 2024 yılından itibaren özel şirketleri bu konuda öncü yapmak istiyor.
Ticari kullanım ön plana çıkıyor
ABD hükümeti bugüne kadar 100 milyar dolar civarında bir rakamı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) hizmetine sunmuştu. Bunun yanında Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA) ortaklığında kurulan istasyon içinde 150 milyon dolarlık bir bütçe ayrılması konuşuluyor.
Washington Post tarafından ulaşılan belgelerde detaylar hakkında bilgi bulunmuyor. Bu durumda ISS üzerinde söz hakkı olan diğer ülkelerinde ne söyleyeceği oldukça önem taşıyor. Tüm bunların yanında senatörlerin bir bölümü ISS ve NASA’ya ayrılan bütçeyi eleştirmenin yanında bu yatırımların gereksiz olduğunu belirtirken. Karşı görüşteki senatörler ise bilimsel araştırmaları desteklemek adına ISS’nin federal düzeyde fon ile çalışması gerektiğini vurguluyor.
Bu söylentiler şimdilik Washington Post tarafından ortaya çıkarılmış olsa da Trump yönetiminin bu miktarda olan bütçelere sıcak bakmadığı daha önce biliniyordu. Bunun yanında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun, uluslararası iş birliği anlaşmaları ile işletilmesi onun ticari bir oluşum olmasının önüne geçiyor.
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Sevgililer gününün en talihsiz olayı! Pencereden kız arkadaşının odasına girdi ama...
Jet Fadıl hakim karşısında: Dolandıracağı yeni kişiler arıyor!
Sahte kimlikle yakalanan hırsızdan şok eden sözler
Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Kılıçdaroğlu'ndan seçim yorumu: Erdoğan'ı oradan indireceğiz
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum