Unutulan oyun CyberPunk 2077 E3’te duyuruldu!

E3 2018 Cd Project Red için Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 ile dolu dolu geçti. Profesyonel oyun stüdyosu, duyurduğu Cyberpunk 2077 oyunuyla geleceğin dünyasını oyuncularla tanıştırdı. 2077 yılını konu alan oyunun fragmanı ise E3’teki etkinlik sırasında kamuoyuyla paylaşıldı.

İŞTE CYBERPUNK 2077’DEN İLK BİLGİLER!



Cyberpunk 2077 dediğimiz gibi geleceğin dünyasında geçen bir oyun. Bu dünyada tahmin ettiğiniz üzere robotlar bolca yer alıyor. Hatta insanlar bile eksik uzuvlarını robotik uzuvlar ile tamamlıyor. Ancak geleceğin dünyası bu kadar toz pembe değil. Aktarılan bilgilere göre oyundaki halkın sadece %1’i bu teknolojiye erişim sağlayabiliyor. Yani Cyberpunk’ın dünyasında yozlaşmış bir toplum ve kaos var.

CYBERPUNK 2077 E3 2018’İN YILDIZI OLDU



Cyberpunk 2077 aslında yeni bir oyun değil. Oyun ilk olarak Mayıs 2012 yılında duyuruldu. Ancak üstünden o kadar zaman geçti ki birçok oyuncu bile oyunu unuttu. Ancak dün akşam gerçekleştirilen sürprizle dolu E3 etkinliği oyunu tekrar hatırlamamızı sağladı. Oyunun en büyük sürprizi ise The Witcher 3 oldu.

KODLARI ÇÖZEN BEDAVA THE WİTCHER 3’Ü KAPTI



E3 2018’teki etkinlikte yayınlanan Cyberpunk 2077 fragmanında The Witcher 3’ü unutmayan CD Project Red, fragmanın içine The Witcher 3 kodları yerleştirdi. Bu kodların farkına varan oyunseverler yapım şirketinin efsane oyunu The Witcher 3’e ücretsiz olarak sahip oldu. Güzel kampanya vesselam.