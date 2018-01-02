Unutulan WiFi şifresi nasıl bulunur?

Bilgisayarınızla Wi-Fi ağlarına bağlanıyorsanız, işletim sisteminiz genellikle bağlandığınız ağların parolasını kaydeder. Böylece aynı parolayı her defasında tekrar girmekten kurtulmuş olursunuz. Peki parolayı unuttuysanız ve kayıtlı parolayı öğrenmek istiyorsanız, bunun bir yolu var mı?

Cevap evet. Daha önce oturum açtığınız bir Wi-Fi ağının parolasını Windows'ta öğrenmek için, önce yönetici haklarına sahip bir komut satırı çalıştırın. Ardından aşağıdaki komutu girin ("CHIP" yazan yere ağın ismini yazın).

netsh wlan show profile name=CHIP key=clear

Ekrana bir dizi metin gelecek. Parolayı Security bölümü altında, "Key Content"in karşısında görebilirsiniz.

Mac'te ise Terminal'i açmanız ve aşağıdaki komutu girmeniz gerekiyor ("CHIP" yazan yere ağın ismini yazmayı unutmayın).

security find-generic-password -ga CHIP " grep password

Hepsi bu kadar, artık bağlı olduğunuz ağın parolasını biliyorsunuz.