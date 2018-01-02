Unutulan WiFi şifresi nasıl bulunur?

Bilgisayarınızla Wi-Fi ağlarına bağlanıyorsanız, işletim sisteminiz genellikle bağlandığınız ağların parolasını kaydeder. Böylece aynı parolayı her defasında tekrar girmekten kurtulmuş olursunuz. Peki parolayı unuttuysanız ve kayıtlı parolayı öğrenmek istiyorsanız, bunun bir yolu var mı?
Cevap evet. Daha önce oturum açtığınız bir Wi-Fi ağının parolasını Windows'ta öğrenmek için, önce yönetici haklarına sahip bir komut satırı çalıştırın. Ardından aşağıdaki komutu girin ("CHIP" yazan yere ağın ismini yazın).
netsh wlan show profile name=CHIP key=clear
Ekrana bir dizi metin gelecek. Parolayı Security bölümü altında, "Key Content"in karşısında görebilirsiniz.
Mac'te ise Terminal'i açmanız ve aşağıdaki komutu girmeniz gerekiyor ("CHIP" yazan yere ağın ismini yazmayı unutmayın).
security find-generic-password -ga CHIP " grep password
Hepsi bu kadar, artık bağlı olduğunuz ağın parolasını biliyorsunuz.
ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!
Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil
Meral Akşener'in bomba iddiasına AK Parti'den sert yanıt: Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır!
Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!
Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti
Selfie çeken adamın düşme anı kamerada!
İran karışınca Van tedirgin oldu!
Marmara bölgesinde 32 kişiyi internet üzerinden dolandıran şüpheliler yakalandı
Meral Akşener'in gençlik fotoğrafı
Bakalım gerçek hayatta da etkileyici bulacak mısınız?
Verem hastalığının 8 belirtisine dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum