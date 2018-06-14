Üst düzey donanım ve tasarım Find X’te buluşuyor

Haziran ayının en bomba telefonlarından olan Find X için geri sayım başladı. 19Haziran’da Paris’te duyurulacak olan amiral gemisi; fiyatı, iddialı özellikleri ve tasarımıyla oldukça dikkat çekici olacak. Çinli firma bugün yayınladığı yeni posterle birlikte X’i bize tekrar hatırlattı.

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre tepe model, 6.4 inç AMOLED ekran, Snapdragon 845 işlemci, 20+16 MP arka; 25 MP ön kamera, VOOC hızlı şarj destekli 3645 mAh pil ve Android 8.1 Oreo gibi güçlü özelliklere sahip olacak. Bunların yanında arka taraftaki çift kamerayla 3 kat kalite kayıpsız zoom imkanı sunacak olan akıllı telefon, yazılım desteği sayesinde en az kayıpla 5 kat yakınlaştırma yapabilecek. 2500 mAh pili yalnızca 15 dakikada doldurabilen hızlı şarj teknolojisi VOOC da, yeni nesil telefonla beraber sunulacak önemli özelliklerden bir tanesi olacak.

Oppo’nun tüm bu üst düzey özellikleri olabildiğince rekabetçi bir fiyattan satışa sunacağı düşünülüyor. Gözler şimdi 19 Haziran’da Paris’teki etkinliğe çevrilmiş durumda.

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