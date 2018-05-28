Üst düzey HTC U12 Plus kendini gösterdi

Üst düzey donanımıyla ön plana çıkan U12 Plus, Geekbench benchmark testinin tek çekirdek aşamasından 2407, çok çekirdek aşamasından 8894 alabilmiş. Bu değerler oldukça iddialı gözüküyor. Ayrıca test ekranında 6 GB RAM (8 GB opsiyonu da olabilir) ve Android 8.0 Oreo da dikkat çekiyor.
Neden 8.1 değil sorusu kafanıza takılmış olabilir; bu .1 sürümünün yenilikleri esasında giriş seviyesi telefonlara yönelik olduğu için birçok marka göz ardı etmeyi seçti. Görünüşe göre HTC de bunlardan birisi.
Çentiksiz çerçevesiz sade tasarımı, 6 inçlik Quad HD+’lık ekranı, 12+16 MP’lik çift arka; 8 MP ön kameraları, 64/256 GB depolama birimi ve IP68 su geçirmezlik sertifikasıyla birlikte HTC U12 Plus’ın bugün duyurulması bekleniyor. Bakalım ürünün fiyat etiketi nasıl olacak.
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