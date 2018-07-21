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Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2018 21:28 | Son Güncelleme

İOS ve Android cihazlar için geliştirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Hindistan’da kısıtlandı. WhatsApp yönetiminin bu kararının arkasında ise sahte WhatsApp mesajları yüzünden yaşanan kanlı bir linç kültürü var.

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

WhatsApp Hindistan gündemini epeyce bir meşgul ediyor şu sıralar. WhatsApp’ın ülke çapında bu derece gündem olmasının sebebi ise ne bir güncelleme haberi ne de başka bu tarz bir şey. Bu durumun sebebi geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan sahte WhatsApp mesajları. Ülkede Mayıs ayından beri provokasyon içeren WhatsApp mesajları yüzünden en az 20 kişi linç edildi, onlarca kişi ise yaralandı. Herkes masum insanların ölümüne dahi sebep olan sahte WhatsApp mesajları için WhatsApp yönetiminin hareket geçmesini bekliyordu. Nitekim WhatsApp yönetimi olaya el attı.

WHATSAPP MESAJLARI KISITLADI

WhatsApp şirketi, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak bir test uygulamasına başlandığını duyurdu. WhatsApp söz konusu test uygulamasını mesaj iletim sayısına kısıtlama getirecek sözleriyle niteledi. Yani WhatsApp’ta çoğu kullanıcı için kolaylık sağlayan ilet tuşunun artık eskisi gibi sınırsız sayıda kullanılamayacak, ilet özelliğinin kullanımı belirli bir sayı ile sınırlandırılacak. Ayrıca kısıtlamanın tek uygulama yeri Hindistan da değil.

watsapindia

WHATSAPP YASAĞI HİNDİSTAN’A GELECEK AMA...

WhatsApp’ın açıklamasına göre mesaj iletme kısıtlaması tüm WhatsApp kullanıcılarına getirilecek. Ancak Hintli kullanıcılara getirilecek kısıtlama daha kapsamlı ve daha kısıtlayıcı olacak. Bu kısıtlama için söylenen rakam ise sadece 5.

HİNDİSTAN YÖNETİMİ WHATSAPP’I UYARMIŞTI

Whatsapp’ın bu kararının yerinde bir karar olduğu söylenebilir. Zira Hindistan Hükümeti kan dökülen linç olayları karşısında WhatsApp’a yasal yaptırım uygulayabileceğini söylemişti. Hal böyle olunca Hint pazarını kaybetmek istemeyen şirket, özellik kısıtlama formülünü geliştirdi. Umarız WhatsApp’ın kısıtlama önlemi ülkedeki linç olaylarına son verir. Yoksa yeni yeni önlemler gündeme gelebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp yasak Hindistan

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