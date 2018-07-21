Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

WhatsApp Hindistan gündemini epeyce bir meşgul ediyor şu sıralar. WhatsApp’ın ülke çapında bu derece gündem olmasının sebebi ise ne bir güncelleme haberi ne de başka bu tarz bir şey. Bu durumun sebebi geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan sahte WhatsApp mesajları. Ülkede Mayıs ayından beri provokasyon içeren WhatsApp mesajları yüzünden en az 20 kişi linç edildi, onlarca kişi ise yaralandı. Herkes masum insanların ölümüne dahi sebep olan sahte WhatsApp mesajları için WhatsApp yönetiminin hareket geçmesini bekliyordu. Nitekim WhatsApp yönetimi olaya el attı.
WhatsApp şirketi, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak bir test uygulamasına başlandığını duyurdu. WhatsApp söz konusu test uygulamasını mesaj iletim sayısına kısıtlama getirecek sözleriyle niteledi. Yani WhatsApp’ta çoğu kullanıcı için kolaylık sağlayan ilet tuşunun artık eskisi gibi sınırsız sayıda kullanılamayacak, ilet özelliğinin kullanımı belirli bir sayı ile sınırlandırılacak. Ayrıca kısıtlamanın tek uygulama yeri Hindistan da değil.
WhatsApp’ın açıklamasına göre mesaj iletme kısıtlaması tüm WhatsApp kullanıcılarına getirilecek. Ancak Hintli kullanıcılara getirilecek kısıtlama daha kapsamlı ve daha kısıtlayıcı olacak. Bu kısıtlama için söylenen rakam ise sadece 5.
Whatsapp’ın bu kararının yerinde bir karar olduğu söylenebilir. Zira Hindistan Hükümeti kan dökülen linç olayları karşısında WhatsApp’a yasal yaptırım uygulayabileceğini söylemişti. Hal böyle olunca Hint pazarını kaybetmek istemeyen şirket, özellik kısıtlama formülünü geliştirdi. Umarız WhatsApp’ın kısıtlama önlemi ülkedeki linç olaylarına son verir. Yoksa yeni yeni önlemler gündeme gelebilir.
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