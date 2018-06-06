Uygun fiyatı ile fark yaratacak: Xiaomi Mi A2 Lite

Son dönemde sertifika alırken görülen Xiaomi telefonlarına bir yenisi daha eklendi. Bildiğiniz gibi son dönemde başta Mi 8 olmak üzere yeni Xiaomi telefonları TENAA’dan sertifika alırken görülmüştü. Bu kez şirketin yeni bir telefonu FCC’den sertifika alırken görüldü. Xiaomi M1805D1SG model adıyla listelenen telefonun, Xiaomi Mi A2 Lite olduğu belirtiliyor.

FCC’de yer alan bilgilere göre Xiaomi bu yeni telefonunu Mi A2 Lite adı altında satışa sunacak. Bu da Xiaomi Mi A2’nin daha uygun fiyatlı bir versiyonunun yolda olduğunu gösteriyor. FCC’de bulunan bilgiler arasında telefonun teknik özellikleri hakkında kayda değer detaylar yer almıyor. Ancak telefonunun FCC’den sertifika almış olması, Xiaomi’nin Mi A2 Lite’yi çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.

Bazı pazarlarda Xiaomi Mi 6X adıyla satışa sunulan Xiaomi Mi A2 nisan ayında raflardaki yerini almıştı. Snapdragon 660 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 5.99 inç ekran, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 20 megapiksel arka kamera ve 3010 mAh batarya bulunuyordu. Lite versiyonu daha bütçe dostu olacağı için teknik özelliklerde bazılarının daha düşük olması bekleniyor.

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