Uygun fiyatı ile fark yaratıyor: Neffos C7 ve C5A

Günümüz akıllı telefon kullanıcılarının temel gereksinimleri düşünülerek tasarlanan Neffos C7 , ergonomik metalik formu, 8 M piksellik ön kamerası ve gelişmiş HD ekranı ile öne çıkıyor. Güzel selfie’ler çekmeyi sağlayan bu ön kamera aynı zamanda on seviyeli gerçek zamanlı güzellik modu ile tek bir tıklama ile en kusursuz görünümlü görüntüyü yakalamaya olanak veriyor. Telefonun ekran ışığı özelliği sayesinde düşük ışık altında da kullanıcılar kendi portrelerini çekebiliyorlar.

Neffos C7 kaliteli kamerası ile dikkat çekiyor



Daha çok kişiyi çerçeveye sığdırmak gerektiğinde de ön kamera 86 derecelik geniş açısı ile bunu sorunsuzca yapabiliyor. Ayrıca önde gelen görüntüleme şirketi ArcSoft’un yazılımı yardımıyla selfie’ler daha da geliştirilebiliyor. Neffos C7, sadece selfie değil, 13M piksellik arka kamerası ile tüm fotoğraf çekimlerinde iddialı. PDAF (Faz Algılamalı Otomatik Odaklama) özellikli bu arka kamera ile her anı yakalamak mümkün. Her iki kamera da hem gündüz hem de gece her açıdan fotoğraf çekmeyi kolay hale getiriyor.