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Uygun fiyatlı Galaxy Tab A 10.5 tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2018 08:08 | Son Güncelleme

Samsung IFA’da tanıtılması beklenilen Galaxy Tab A 10.5 ve Galaxy Tab S4 modellerini sürpriz bir şekilde tanıttı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Uygun fiyatlı Galaxy Tab A 10.5 tanıtıldı

Samsung’un Galaxy Note 9 haricinde orta segment ve üst segmente hitap eden 2 yeni tablet modeli üzerinde çalıştığı biliniyordu. Fakat genel kanı Galaxy Tab A 10.5 ve Galaxy Tab S4 modellerinin IFA 2018 kapsamında tanıtılacağı yönündeydi. Güney Koreli teknoloji devi, kısa süre önce sürpriz bir şekilde iki tabletini de tanıttı.

Samsung’un orta segmente hitap eden yeni tableti Galaxy Tab A 10.5, Qualcomm imzalı Snapdragon 450 yonga setinden güç alıyor. Sistemini 3GB RAM ile destekleyen tablet, 32GB’lık dahili depolama alanına sahip. Bu alan pek çokları için az gelebilir. Fakat microSD kart desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor.

Tab A 10.5, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde, 16:10 en boy oranına sahip 10.5 inçlik TFT LCD ekranla geliyor.

7300 mAh gücünde oldukça yüksek kapasiteli bir bataryadan beslenen Galaxy Tab A 10.5, iki farklı versiyonda satışa sunulacak.
Dileyenler yalnızca Wi-Fi destekli versiyonunu 330 euro’ya satın alabilecekler. Tabletinde Wi-Fi’ya ek olarak LTE bağlantısının da olmasını isteyenler ise 390 euro ödemek zorunda kalacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Tab A 10.5 Samsung

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