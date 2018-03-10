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Uygun fiyatlı MacBook Air ile ne zaman tanışacağız

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Son dönemde fazlasıyla konuştuğumuz Ucuz MacBook Air bilgisayarların ayak izleri yavaş yavaş belirmeye başladı. Peki bu ürünler ne zaman satışa çıkacak?

Uygun fiyatlı MacBook Air ile ne zaman tanışacağız

Ucuz MacBook Air deyince hepimizin aklına ikinci el siteleri geliyor. Çünkü Apple’ın MacBook Air ürünlerine olan ilgi son dönemde artmaya başladı ve fiyatlarda el yakıyor. Bu sebeple ikinci el pazarı oldukça hareketli. Fakat bu haberimizin konusu ikinci el MacBook Air ürünler değil. Gerçekten Apple’ın çıkarmayı planladığı Ucuz MacBook Air modelleri.

Tayvan merkezli Economic Daily News kuruluşunun verdiği habere göre Apple bu yıl içerisinde Ucuz MacBook Air modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Diğer MacBook Air modelleriyle benzer kasa yapısına sahip olacak bu yeni ürünlerin performansının vasatı aşmayacağı ve bu sayede fiyat avantajıyla kullanıcılarla buluşacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Economic Daily News’in önemle duyurduğu bir diğer konu ise Apple’ın akıllı hoparlör olarak kullanıcıların beğenisine sunduğu HomePod model ürünü hakkında. Apple bu ürünün satış adetlerinde memnun değil ve özellikle yüksek fiyatın satış adetlerine etki ettiğini düşüyor. Bunun için de yine 2018 yılı içerisinde uygun fiyatlı HomePod modelini satışa sunacağı söyleniyor.

Hali hazırda Apple HomePod satış fiyatı 349 dolar. BU akıllı hoparlör ile birlikte tıpkı Amazon’un Alexa’sında olduğu gibi Siri ile iletişime geçip kişisel asistanınızı kullanmanız mümkün. Apple’ın yeni bir hamle ile 150 ila 200 Dolar arasında bir bedelle satışa sunulacak HomePod ürünü çıkarması bekleniyor. Tabii ki bunu yapmak için maliyetleri yarı yarıya kısması şart. Yoksa bu pazarda işi zor gibi. 

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Anahtar Kelimeler:
MacBook Apple

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