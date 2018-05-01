Uygun fiyatlı telefon: Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi S2’nin özellikleri
Fotoğraflara bakıldığında telefonun çift arka kamerasının LED flash ile birlikte sol üst köşeye dikey konumlandırıldığı görülüyor. Telefonun parmak izi okuyucusuna da arka kapakta yer veriliyor.
Redmi S2’nin özellikleri arasında Snapdragon 625 yonga seti, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 3080 mAh batarya ve 12 + 5 megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Telefonda 18:9 oranında 720 x 1440 çözünürlükte 5.99 inç ekrana yer verilecek.
Redmi S2 direkt Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak ve MIUI 9 arayüzünü kullanacak. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin giriş seviyesindeki modelini yakında tanıtması bekleniyor.
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