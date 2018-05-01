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Uygun fiyatlı telefon: Xiaomi Redmi S2

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Hatırlanacağı gibi Xiaomi Redmi S2 daha önce TENAA performans testinde ve 3C sertifikası alırken görülmüştü. Uygun fiyatlı olaması beklenen telefonun şimdide canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Uygun fiyatlı telefon: Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi S2’nin özellikleri

Fotoğraflara bakıldığında telefonun çift arka kamerasının LED flash ile birlikte sol üst köşeye dikey konumlandırıldığı görülüyor. Telefonun parmak izi okuyucusuna da arka kapakta yer veriliyor.

Redmi S2’nin özellikleri arasında Snapdragon 625 yonga seti, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 3080 mAh batarya ve 12 + 5 megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Telefonda 18:9 oranında 720 x 1440 çözünürlükte 5.99 inç ekrana yer verilecek.

Redmi S2 direkt Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak ve MIUI 9 arayüzünü kullanacak. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin giriş seviyesindeki modelini yakında tanıtması bekleniyor.

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Xiaomi akıllı telefon

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