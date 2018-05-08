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Uygun fiyatlı Xiaomi Redmi S2’nin özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2018 08:42 | Son Güncelleme

Xiaomi daha önce çıkan söylentileri Cinli sosyal paylaşım sitesi Weibo’da bulunan hesabı üzerinden doğruladı. Çinli telefon üreticisi Weibo’da paylaştığı görsel ile Xiaomi Redmi S2’nin tanıtım tarihini açıkladı.

Uygun fiyatlı Xiaomi Redmi S2’nin özellikleri

Xiaomi, Cinli aktör Turbo Liu’nun Redmi S2’nin pembe renkli bir modelini elinde tuttuğu görsel ile tanıtım tarihini paylaştı. Çinli akıllı telefon üreticisi Redmi S2’i 10 Mayıs tarihinde Çin’in Nanjing kentinde tanıtacak.

Redmi telefon modelleri uygun fiyatları ile biliniyor. Redmi S serisinin modellerinin ise daha ucuz fiyatlara sahip olması bekleniyor. Örnekse gücünü Snapdragon 625 yonga setinden alan S2’nin Snapdragon 636 yonga setine sahip Redmi Note 5 Pro’dan daha ucuz olması hayli muhtemel.

Redmi S2 daha öncede bir “selfie” telefonu olarak lanse edilmişti. Beklentiler telefonda 16 megapiksel selfie kamerası bulunacağı yönünde. Telefonun diğer özellikleri arasında HD çözünürlükte 5.99 inç ekran, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun 175 dolar etiket fiyatına sahip olması bekleniyor.

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Xiaomi Xiaomi Redmi S2

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