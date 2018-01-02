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Uzay gemisi değil… Kar motosikleti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 02.01.2018 11:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

Şekliyle dikkat çeken bu araç henüz konsept aşamasında ama daha şimdiden tasarımı ve özellikleri ile heyecan verici...

Uzay gemisi değil… Kar motosikleti!

Yakın geleceğin elektrikli arabaları, uçakları ve hatta kamyonları bile fütürististik tasarımlara sahip olacak. Her biri birer uzay gemisine benzeyen bu araç tasarımlarına şimdi de bir kar motosikleti eklendi. Buenos Aires kökenli tasarımcı Juan Garcia Mansilla'nın elinden çıkan bu araç kısaca ‘RDSV' (Rapid Deployment Snow Vehicle) olarak biliniyor. Mansilla zaten geçmişte bilim kurgu filmlerinden fırlama gibi duran araçlar geliştirdiği için bunu tasarlamak da pek zor olmamış.

RDSV isimli bu kar motosikleti kutup araştırmaları, arama-kurtarma görevleri, acil durumlarda ambulans hizmeti verme gibi görevler için planlanmış. Ama şekline bakınca bu aracı sportif yaklaşımlar için satın almak isteyen kişilerin çok olacağını da tahmin etmek zor olmaz. İki kişilik gövdesi şimdiye kadar pek görülmeyen cinsten aerodinamik özelliklere sahip. Araç hem kar dolu arazilerde, hem de dağlarda kolayca yolculuk yapacak kadar güçlü bir itiş sistemine sahip olacak.

Aracın bir başka özelliği ise, geleneksel kar motosikletlerindeki palet sistemi yerine özel tasarlanmış tekerlekleri olması. Bu çark benzeri tekerlekler farklı uzunluklarda tutucu paletlere sahip. Kısa paletler sert ve buz alanlar için, uzun paletler ise derin karda ilerleyebilmek için işe yarıyor. Ayrıca kızak ve tekerlerin yeri değiştirilip, aracın daha yüksek performansa ve kontrole sahip olması sağlanmış. RDSV henüz konsept aşamasında ama ileride gerçekten üretilmesi mümkün olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji kar motosikleti

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