Uzaya Otel kuracaklar

Uzaya gidecek turistlere daha lüks bir tatil sunmayı hedefleyen Rusların planı Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir otel kurmak.
Rus uzay kuruluşu Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 20 tonluk lüks bir otel modülü inşa edecek. Geniş camlara sahip olacak bu modülde 4 adet uyku odası, 1 büyük salon ve hijyen istasyonu bulunacak. Otel ayrıca turistlere egzersiz aletleri ve Wi-Fi’da sağlayacak.
Bu lüks tesiste 1 ile 2 hafta konaklama için ödenmesi gereken rakam kişi başı 40 milyon dolar. Eğer turist kozmonot ile uzay yürüyüşü yapmak yada tatilini uzatmak isterse ek olarak 20 milyon dolar daha ödeyecek.
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