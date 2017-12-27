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Uzaya Otel kuracaklar

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 27.12.2017 10:07 | Son Güncelleme 4 saat önce

Uzay turizmi yeni bir fikir sayılmaz. SpaceX, Virgin Galactic ve Blue Origin uzun süredir uzay turizmi üzerine çalışmalar yürütüyor. Ancak Ruslar uzay turizmini başka bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Uzaya Otel kuracaklar

Uzaya gidecek turistlere daha lüks bir tatil sunmayı hedefleyen Rusların planı Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir otel kurmak.

Rus uzay kuruluşu Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 20 tonluk lüks bir otel modülü inşa edecek. Geniş camlara sahip olacak bu modülde 4 adet uyku odası, 1 büyük salon ve hijyen istasyonu bulunacak. Otel ayrıca turistlere egzersiz aletleri ve Wi-Fi’da sağlayacak.

Bu lüks tesiste 1 ile 2 hafta konaklama için ödenmesi gereken rakam kişi başı 40 milyon dolar. Eğer turist kozmonot ile uzay yürüyüşü yapmak yada tatilini uzatmak isterse ek olarak 20 milyon dolar daha ödeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji uzay SpaceX otel

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