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Uzayda yaşam mümkün mü?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

Dünya'da nüfus sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Kim bilir, belki birkaç yüz sonra Dünya tamamıyla işlevsiz bir hal alacak.

Uzayda yaşam mümkün mü?

Gün geçtikçe Dünya'da nüfus sayısı artış gösteriyor. Eh haliyle bu da bilim insanlarını farklı gezegenleri keşfetmeye ve alternatif dünyalar aramaya itekliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de azalan kaynaklarımız. Kim bilir, belki birkaç yüz sonra Dünya tamamıyla işlevsiz bir hal alacak.

SpaceX'in başı Elon Musk, “Herhangi bir felaket halinde insanlığın varlığını korumak için birçok gezegende yaşam olanağının araştırılması gerektiğine” inanıyor.

Aslında bunu başarmak düşündüğümüzden daha kolay olabilir. Eski astronot Jeffrey Hoffman’a göre Güneş Sistemi’nde yakın birkaç yere gidebilme hayali kurmamızı sağlayacak teknolojiye sahibiz. “Ay az ötemizde, Mars ise hiç de uzak değil. Bu yolculukların yapılmasını sağlayacak bazı adımların birkaç yıla kadar atıldığını görmek mümkün,” diyor Hoffman.

Uzayda yaşam mümkün mü?

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Diğer uzmanlar ise uzay araçlarıyla uzay boşluğunda koloniler kurmak yerine, bir gezegende ya da Ay’da insanın yaşamını sürdürmesi için gerekli unsurları içeren yapay bir “biyosfer” yaratarak yaşam alanı oluşturma fikrini daha akla yatkın buluyor. Bu fikir size nasıl geliyor bilmiyorum ama eğer gerçekten yapılabilecek bir şey ise neden olmasın?

Bu konuda ilgi odağı ise Mars oldu ve 2025’e kadar orada yeni bir medeniyet yaratılmasını hedefleyenler var. Örnek vermek gerekirse Elon Musk.

Dev bir Mars Koloni Taşıtı ile Kızıl Gezegen’e insan taşımanın SpaceX yöneticisi Musk’ın da hedefleri arasında. Musk bunun sadece bir başlangıç olacağına, “Mars’ta koloni kurulduktan sonra bunun tüm Güneş Sistemi’ne de yayılabileceğine” inanıyor. Musk, hızlı uzay araçlarının yapılması halinde Jüpiter’in aylarında, hatta göktaşlarında bile koloni kurulabileceğini ifade ediyor.

Bu proje nasıl ve ne zaman hayata geçirilir bilmiyorum ancak uzayda yaşamın mümkün olduğunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bazı bilim insanları bunun mümkün olmadığını dile getiriyor olsa da hala bir olabiletesi var. Olmak zorunda. Her zaman bir yol vardır.

Kaynak: Teknolojioku

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
''Olabiletesi'' diye enteresan bir kelimeyi ,dilimize kazandırdığınız için teşekkür ederiz!!!...
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