Gün geçtikçe Dünya'da nüfus sayısı artış gösteriyor. Eh haliyle bu da bilim insanlarını farklı gezegenleri keşfetmeye ve alternatif dünyalar aramaya itekliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de azalan kaynaklarımız. Kim bilir, belki birkaç yüz sonra Dünya tamamıyla işlevsiz bir hal alacak.

SpaceX'in başı Elon Musk, “Herhangi bir felaket halinde insanlığın varlığını korumak için birçok gezegende yaşam olanağının araştırılması gerektiğine” inanıyor.

Aslında bunu başarmak düşündüğümüzden daha kolay olabilir. Eski astronot Jeffrey Hoffman’a göre Güneş Sistemi’nde yakın birkaç yere gidebilme hayali kurmamızı sağlayacak teknolojiye sahibiz. “Ay az ötemizde, Mars ise hiç de uzak değil. Bu yolculukların yapılmasını sağlayacak bazı adımların birkaç yıla kadar atıldığını görmek mümkün,” diyor Hoffman.

Uzayda yaşam mümkün mü?

Diğer uzmanlar ise uzay araçlarıyla uzay boşluğunda koloniler kurmak yerine, bir gezegende ya da Ay’da insanın yaşamını sürdürmesi için gerekli unsurları içeren yapay bir “biyosfer” yaratarak yaşam alanı oluşturma fikrini daha akla yatkın buluyor. Bu fikir size nasıl geliyor bilmiyorum ama eğer gerçekten yapılabilecek bir şey ise neden olmasın?