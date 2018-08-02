Gün geçtikçe Dünya'da nüfus sayısı artış gösteriyor. Eh haliyle bu da bilim insanlarını farklı gezegenleri keşfetmeye ve alternatif dünyalar aramaya itekliyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de azalan kaynaklarımız. Kim bilir, belki birkaç yüz sonra Dünya tamamıyla işlevsiz bir hal alacak.
SpaceX'in başı Elon Musk, “Herhangi bir felaket halinde insanlığın varlığını korumak için birçok gezegende yaşam olanağının araştırılması gerektiğine” inanıyor.
Aslında bunu başarmak düşündüğümüzden daha kolay olabilir. Eski astronot Jeffrey Hoffman’a göre Güneş Sistemi’nde yakın birkaç yere gidebilme hayali kurmamızı sağlayacak teknolojiye sahibiz. “Ay az ötemizde, Mars ise hiç de uzak değil. Bu yolculukların yapılmasını sağlayacak bazı adımların birkaç yıla kadar atıldığını görmek mümkün,” diyor Hoffman.
Uzayda yaşam mümkün mü?
Diğer uzmanlar ise uzay araçlarıyla uzay boşluğunda koloniler kurmak yerine, bir gezegende ya da Ay’da insanın yaşamını sürdürmesi için gerekli unsurları içeren yapay bir “biyosfer” yaratarak yaşam alanı oluşturma fikrini daha akla yatkın buluyor. Bu fikir size nasıl geliyor bilmiyorum ama eğer gerçekten yapılabilecek bir şey ise neden olmasın?
Bu konuda ilgi odağı ise Mars oldu ve 2025’e kadar orada yeni bir medeniyet yaratılmasını hedefleyenler var. Örnek vermek gerekirse Elon Musk.
Dev bir Mars Koloni Taşıtı ile Kızıl Gezegen’e insan taşımanın SpaceX yöneticisi Musk’ın da hedefleri arasında. Musk bunun sadece bir başlangıç olacağına, “Mars’ta koloni kurulduktan sonra bunun tüm Güneş Sistemi’ne de yayılabileceğine” inanıyor. Musk, hızlı uzay araçlarının yapılması halinde Jüpiter’in aylarında, hatta göktaşlarında bile koloni kurulabileceğini ifade ediyor.
Bu proje nasıl ve ne zaman hayata geçirilir bilmiyorum ancak uzayda yaşamın mümkün olduğunu söylemeden de geçemeyeceğim. Bazı bilim insanları bunun mümkün olmadığını dile getiriyor olsa da hala bir olabiletesi var. Olmak zorunda. Her zaman bir yol vardır.
Kaynak: Teknolojioku
'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!
Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir
Türkiye'nin her yerinde şubesi var! Büyük rezalet!
Rize'de sağanak sele döndü! Belediye Başkanı'ndan 'batıyoruz' paylaşımı
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Bu köprü altından yapıldı!
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 1 yorum