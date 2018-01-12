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Uzaydan gelen sinyallerde yeni gelişme

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 12.01.2018 15:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Uzayın derinliklerinden gelen çok güçlü radyo sinyali patlamalarının sebebi uzaylılar mı?

Uzaydan gelen sinyallerde yeni gelişme

Bilim adamları, uzayın derinliklerinden gelen çok güçlü radyo sinyali patlamalarının sebebini araştırıyor. İlk kez 2007'de sistemimize ulaşan radyo sinyallerinden farklı olarak tekrar eden patlamalar şeklinde ulaşan bu sinyallerin, dünya dışı zeki varlıklardan geldiği görüşü hızla yayılsa da, Armsterdam Üniversitesi'nden astrofizikçi Jason Hessels'in konuyla ilgili başka bir teorisi var.

Bu fenomeni hızlı radyo patlaması olarak tanımlayan Hessels, patlamaların muazzam büyüklükteki bir kara deliğin yakınında yer alan olağanüstü güçlü manyetik alana sahip bir yıldız çekirdeğinden geldiğini savunuyor. Sinyallerin dünyadan yaklaşık 3 milyar ışık yılı uzaklıktan geldiğini de belirten Hessels, bu patlamalardan birinin 1 milisaniyede yarattığı enerji miktarının güneşin tüm gün boyunca yaydığı enerji miktarı kadar olacağını belirtti.

Hessels'in haklı olup olmadığını muhtemelen çok uzun bir zaman gösterecek. Eğer sinyaller dünya dışı zeki varlıklardan geliyorsa, geçtiğimiz yaz Stephen Hawking'in, uzaylıların dünyaya mesaj göndermesi durumunda buna cevap verilmemesi gerektiğini söylediğini hatırlamakta fayda var. Hawking, olası bir karşılaşmanın Amerika'nın yerlilerinin batı medeniyetiyle karşılaşmasına benzeyeceğini belirterek, uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın gezegenimize geliş amacının barışçıl olmayacağının altını çizmişti.

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Anahtar Kelimeler:
uzay radyo sinyali

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