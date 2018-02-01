Valve’i satın alacak iddiası

Son zamanlarda Xbox One platformuna özel çıkarılan oyunların eksikliği hayli eleştirilmişti. Durumun farkında olan şirketin çözümü ise dev oyun şirketlerini bünyesine katmak. Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre ilk olarak EA ile görüşülecek.
Ayrıca şirketin gündeminde dünyanın en büyük oyun stüdyolarından olan Valve ve son dönemde PlayerUnknown’s Battlegrounds ile büyük sükse yapan PUBG Corp’da bulunuyor. Bu hamle gerçekleşirse Xbox One’ın PS4 ile tekrar rekabet edecek konuma gelmesi bekleniyor.
Şirketin 2014’te 2.5 milyar dolara Minecraft’ı satın aldığını hatırlamakta fayda var. Yinede piyasa değeri bu kadar yüksek oyun devlerini satın alması kolay olmayacaktır. Bakalım gelecek günler bize neler gösterecek.
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