VDSL, ADSL, fiber ve kablo uyumlu modem

TP-Link uygun fiyatlı ve çok yönlü bağlantı desteğine sahip yeni giriş seviyesi modem/router’ını piyasaya sundu. TD-W9960 model modem/router, hem VDSL, hem ADSL desteğine sahip ve LAN/WAN bağlantı noktaları sayesinde fiber ve kablo modemlerle de uyumlu çalışabiliyor.
VDSL2, ADSL2+, ADSL2 ve ADSL olmak üzere tüm DSL bağlantılara uyumlu olan TD-W9960 (229 TL) , 300Mbps kablosuz hıza sahip. Geniş bantta (VDSL) 100 Mb/s hıza çıkabilen modem/router, üzerinde yer alan dört adet LAN bağlantı noktası sayesinde fiber ve kablo bağlantılarını da destekliyor. Ayrıca bu bağlantı noktalarına ağa kablo ile dahil edilen cihazlar da bağlanabiliyor.
Standart bir evin kablosuz ağ ihtiyacını rahatlıkla giderebilen TD-W9960, fiyat/performans ürünü olarak öne çıkıyor. Üzerinde yer alan iki adet 5dBi’lik anten sayesinde evin her tarafına WiFi sinyalleri gönderilebiliyor.
TP-Link’in yeni nesil tüm modemlerinde olduğu gibi TD-W9960 da akıllı telefonlardan yönetilebiliyor. Android ve iOS destekli ücretsiz Tether yazılımı sayesinde hem ürünün kurulumu kolayca yapılabiliyor, hem de modem uzaktayken de kontrol edilebiliyor. Ebeveyn Denetimi, Misafir Ağı gibi uygulamalar da akıllı telefonlardan yapılabiliyor. Kullanım kolaylığı sağlayan bu uygulama ile modeme bağlı cihaz sayısı gibi pek çok bilgi Tether üzerinden görülüyor; kısıtlamalar yapılabiliyor.
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