Veri aktarımında devrim : HUAWEI Phone Clone

Eski telefonun verilerini yeni bir telefona taşımak için pek çok yöntem var; ancak bu yöntemlerin birçoğu yeterli depolama alanınız yoksa veya bir bilgisayara yakın değilseniz çok mümkün olamıyor. Verilerimizi cihazlararası taşıdığımız sırada kişisel bilgilerimizin bir kısmını da kaybedebiliyoruz.

HUAWEI’nin geliştirdiği “Phone Clone” uygulaması sayesinde telefonunuzdaki rehber, ses&müzik, fotoğraflar, videolar ve hatta uygulamalarınız dahil tüm bilgilerinizi risksiz bir şekilde IOS-Android veya Android-IOS arası direkt WiFi bağlantısı ile yeni telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Bu uygulama ile adeta telefonlararası bilgi ‘klonlamak’ mümkün hale geliyor.

Galaxy Note 9 reklamı sızdırıldı!



