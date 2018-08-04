HABER

Veri aktarımında devrim : HUAWEI Phone Clone

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2018 10:04 | Son Güncelleme

HUAWEI Phone Clone , artık birer parçamız haline gelen cep telefonlarımız konusundaki alışkanlıklarımızı değiştirmemiz için teknolojinin nimetlerini cebimize getiriyor.

Veri aktarımında devrim : HUAWEI Phone Clone

Eski telefonun verilerini yeni bir telefona taşımak için pek çok yöntem var; ancak bu yöntemlerin birçoğu yeterli depolama alanınız yoksa veya bir bilgisayara yakın değilseniz çok mümkün olamıyor. Verilerimizi cihazlararası taşıdığımız sırada kişisel bilgilerimizin bir kısmını da kaybedebiliyoruz.

HUAWEI’nin geliştirdiği “Phone Clone” uygulaması sayesinde telefonunuzdaki rehber, ses&müzik, fotoğraflar, videolar ve hatta uygulamalarınız dahil tüm bilgilerinizi risksiz bir şekilde IOS-Android veya Android-IOS arası direkt WiFi bağlantısı ile yeni telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Bu uygulama ile adeta telefonlararası bilgi ‘klonlamak’ mümkün hale geliyor.

Galaxy Note 9 reklamı sızdırıldı!


PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
Samsung Galaxy Note 9 yanlışlıkla ön siparişe açıldı!Samsung Galaxy Note 9 yanlışlıkla ön siparişe açıldı!
Steve Jobs'un kızına göre babası şeytanlaştı!Steve Jobs'un kızına göre babası şeytanlaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei HUAWEI Phone Clone

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Angela Merkel kayıp!

Angela Merkel kayıp!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Asphalt 9 dünya çapında 4 milyon indirmeye ulaştı

Asphalt 9 dünya çapında 4 milyon indirmeye ulaştı

Oppo F9, 15 Ağustos’ta tanıtılacak

Oppo F9, 15 Ağustos’ta tanıtılacak

Lenovo Watch X Plus bugün satışa sunulacak

Lenovo Watch X Plus bugün satışa sunulacak

Nokia artık 9. sırada

Nokia artık 9. sırada

Galaxy Note 9 ön siparişte!

Galaxy Note 9 ön siparişte!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.