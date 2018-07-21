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Verinin Türkiye’de tutulmasının 5 faydası

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2018 07:32 | Son Güncelleme

Yeni nesil teknolojiler ve dijitalleşme modern ekonomiye yön vermeye devam ediyor. Son yılların en önemli teknoloji hizmetleri arasında yer alan bulut bilişim, verinin depolanması için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Verinin Türkiye’de tutulmasının 5 faydası

Bulut bilişimin avantajlarından yararlanırken herhangi bir aksaklık yaşamamak için yerel bir veri merkezinden hizmet almanın önemine dikkat çeken Radore Veri Merkezi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, verinin ülke içinde tutulmasının faydalarını şöyle özetledi:

-Mevzuatlara uyum

Örneğin bankacılık ve elektronik ödeme sektöründe verinin ülke içinde tutulması bir zorunluluk. Bulut depolama hizmetini yerel veri merkezlerinden alan işletmeler, benzer yasal zorunluluklara doğrudan uyum sağlayabiliyorlar.

-Kolay erişim ve çözüm fırsatı

Birçok yönetici, sunucularını şirket dışına taşıdığında gerektiği zamanda erişim imkânı olmayacağından endişe ediyor. Oysa yerel bir veri merkezinde sunucuları barındırmak her an kontrol edilebilir, fiziksel bir sunucu dünyası da sunuyor. Yerel veri merkezlerinde ana dilde iletişim kurmanın ve teknik destek alabilmenin avantajı bulunuyor. Bu sayede bir aksaklık yaşandığında, arzu edilirse destek veren profesyonelle yüz yüze tanışmak ve çok daha hızlı bir şekilde çözüme ulaşmak bile mümkün.

-Daha fazla bilgi güvenliği

Bulut bilişimin nimetlerinden yararlanırken, şirket verisine erişim ve güvenliği konusu soru işareti yaratıyor. Oysa yerel bir veri merkezinde hem siber hem fiziksel güvenliği bire bir olarak kontrol etmek mümkün.

Bununla birlikte şirket ofisine yakın bir yerde barındırılan sunucular için de yöneticilerin aklına bir soru işareti düştüğünde alınan yedekten, sistemin izlenme sürecine kadar takip etmek mümkün oluyor.

-Daha hızlı erişim

Bir web sitesinin ziyaretçilerinin büyük çoğunluğu Türkiye’de olmasına rağmen yurt dışında barındırılması, aradaki fiziksel mesafe nedeniyle daha uzun bir yanıt süresine yol açıyor. Bu da kullanıcı deneyimini negatif etkileyerek, özellikle e-ticaret sitelerinde önemli kayıplar yaşanmasına sebep oluyor. Günde 100 bin TL’lik cirosu olan bir web sitesinin 1 saniyelik gecikme sonunda yıllık zararı 2,5 milyon TL’yi aşıyor. Yerel bir veri merkeziyle çalışmak, yerel ağlardan hiç çıkmadan, çok daha verimli ve hızlı bir veri aktarımı gerçekleşmesini sağlıyor.

-Ülke ve sektörün gelişimi

Verinin yurt dışında barındırılması dünya çapındaki bulut bilişim ekonomisinden Türkiye’nin pay alamaması anlamına geliyor. Gartner verilerine göre, dünya çapında genel bulut (public cloud) gelirleri 2018 yılı sonunda 186 milyar doları aşacak. Yine aynı rapora göre, dünyanın en büyük ilk 10 bulut sağlayıcısı 2021 yılına gelindiğinde tüm pazarın yüzde 70’ine hâkim olacak. Verinin Türkiye’de tutulması hem işletmelere hem de ülkenin ve piyasasının gelişmesine katkı sağlayacak.

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