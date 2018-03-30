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Vestel'den anlamlı kampanya: Ben robot değilim

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

Türkiye’nin öncü teknoloji markası Vestel, yeni bir projeyle kamuoyunun dikkatini hayvanlara yönelik şiddete çekiyor. Sıra dışı bir dijital kurguya sahip kampanyada web ortamında robot ile insanı ayırt etmek için kullanılan güvenlik yöntemi, Captcha'dan faydalanılıyor. 

Vestel'den anlamlı kampanya: Ben robot değilim

"Ben Robot Değilim" isimli projede, tüketiciler Vestel sitelerine girerken karşılarına bu doğrulama yöntemi çıkıyor. İlk başta sıradan bir Capthca‘yı çözdüğünü zanneden tüketici daha sonra Captcha üzerinde karşılaştığı hayvanın aslında hayatının ne şekilde şiddet görerek son bulduğunu öğreniyor. Ve "robot değilsen böyle bir vahşete sessiz kalamazsın" mesajı veriliyor. Kurguda beşi kedi beşi de köpek olmak üzere on hayvanın başına gelen gerçek olaylara yer verilmiş.

Yönlendirilen sitede hashtag kampanyasına katılmaya davet edilen kullanıcılar dilerse Captcha yazılımını kendi sitelerine uygulayarak da kampanyaya destek verebiliyor. Amaç, hayvanların yaşam hakkının yoğun biçimde tartışıldığı şu günlerde tepkisini nasıl göstereceği konusunda zorluk çeken vicdan sahibi insanların sesinin daha gür çıkmasına aracı olmak.

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Vestel robot Ben robot değilim

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