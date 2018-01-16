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Vestel Smart Home Ready TV inceleme

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 16.01.2018 16:37 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Ülkemizin önde gelen teknoloji markalarından Vestel de CES 2018’e katılan markalar arasında yer aldı. Firmanın önemli ürünlerinden bir tanesi de Smart Home Ready TV’siydi. Bu, şık bir televizyon olmasının yanında aynı zamanda ev yaşantınızı daha kolay hale getirmeyi amaç edinmiş bir cihaz.

Vestel Smart Home Ready TV inceleme

Vestel Smart Home Ready TV televizyonun arka tarafında, USB bağlantısı ile dahil olan bellek sayesinde, evinizle ilgili birçok işlemi televizyonunuz aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Özel sensörler sayesinde lambaları açıp kapayabilir, klimayı çalıştırabilir ya da dış kapıyı kitleyebilirsiniz. Tabii güvenlik sistemi sayesinde yaşam alanınızı daha güvenli hale getirmek mümkün. Bu ürünün 2018’in ikinci yarısı itibarıyla teknoloji severlerin beğenisine sunulması bekleniyor.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji televizyon Vestel Smart Home Ready TV

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