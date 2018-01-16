Vestel Smart Home Ready TV inceleme

Vestel Smart Home Ready TV televizyonun arka tarafında, USB bağlantısı ile dahil olan bellek sayesinde, evinizle ilgili birçok işlemi televizyonunuz aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Özel sensörler sayesinde lambaları açıp kapayabilir, klimayı çalıştırabilir ya da dış kapıyı kitleyebilirsiniz. Tabii güvenlik sistemi sayesinde yaşam alanınızı daha güvenli hale getirmek mümkün. Bu ürünün 2018’in ikinci yarısı itibarıyla teknoloji severlerin beğenisine sunulması bekleniyor.

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız