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Vestel Venüs Go satışa sunuluyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

Vestel geçtiğimiz aylarda tanıttığı Android Ore Go Editon sürümüne sahip Venüs Go telefonunu satışa sunuyor. Telefonun satış fiyatı da açıklandı.

Vestel Venüs Go satışa sunuluyor

General Mobile'dan sonra yerli üretici Vestel de Android Oreo Go Edition sürümüne sahip Venus Go'yu Türkiye pazarında satışa sunuyor. Venus Go, özellikle ilk defa akıllı telefon kullanacaklar için uygun fiyatlı bir tercih olacak gibi görünüyor. Ancak Android Oreo Go Edition işletim sistemi bazı eksiklikleri yüzünden kullanıcılar tarafından rağbet gören bir model olmadı.

Vestel Venus Go fiyatı belli oldu

Vestel, şubat ayında Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress’de tanıttığı Venus Go modelini 10 Ağustos’ta satışa sunuyor. 899 TL’lik fiyatıyla özellikle ilk kez akıllı telefon deneyimi yaşayacaklara hitap edecek Venus Go, yeni ve yeniden tasarlanan uygulamalar ile oluşturulan Android’in en iyisi Android 8.1 Oreo’nun Go Edition versiyonu ile üretildi.

Go Edition daha az yer kaplıyor

Telefon hafızasında çok daha az yer kaplayan ve bu sayede kullanıcıya Android’in diğer versiyonlarına göre 2 katına kadar daha fazla kullanım alanı sunan Go Edition sürümünde, özelleştirilmiş Google uygulamaları olan Google Go, Files Go, Gmail, Maps Go, YouTube Go ve Asistan ön yüklü olarak geliyor. Bu uygulamalar da diğer Google uygulamalarına göre yüzde 50’ye kadar daha az yer kaplıyor.

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Donanım özellikleri yetersiz

5 inç HD IPS 2.5D özellikli ekranı, 1.3 Ghz 4 Çekirdekli Qualcomm işlemcisi ile gelen Venus Go, Venus müşterilerine özel bulut hizmeti VCloud’dan 50 GB depolama alanını 1 yıl boyunca ücretsiz şekilde sunuyor. Donanım özelliklerine baktığımızda telefonun donanım özelliklerinin epey eski teknolojiler olduğu görülüyor. General Mobile'ın GM 8 modelinin de Go versiyonu bulunuyor. Ancak aynı durum onda da bulunduğu için kullanıcılar tarafından donanımı yavaş olduğu şeklinde eleştiriler alıyordu.

Teknik özelliklere baktığımızda benzer bir durumun bu telefonda da olduğu görülüyor. Fiyatı nisbeten ucuz gibi görünse de üzerine biraz daha ekleyip daha güçlü bir model alınabilme seçeneği daha cazip görünüyor.

Vestel Venus Go teknik özellikleri

5.0 inç 720x1280 piksel IPS ekran
2.5D kıvrımlı cam
4 çekirdekli 1.3 GHz Qualcomm Snapdragon 212
Qualcomm Adreno 304 GPU
8 MP ana kamera
LED flaş
HD video kayıt
HDR desteği
5 MP ön kamera
2350 mAh pil
Micro USB şarj
Li-Polimer Pil
1 GB RAM
8 GB depolama alanı
64 GB'ye kadar microSD
143 x 72 x 8.5 mm
150 gr
Siyah, Beyaz renk seçenekleri
Bluetooth Versiyonu 4.1
Android 8.1 Oreo (Go edition) işletim sistemi

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Vestel Venüs Go teknoloji

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