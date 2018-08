Vestel Venüs Go satışa sunuluyor

General Mobile'dan sonra yerli üretici Vestel de Android Oreo Go Edition sürümüne sahip Venus Go'yu Türkiye pazarında satışa sunuyor. Venus Go, özellikle ilk defa akıllı telefon kullanacaklar için uygun fiyatlı bir tercih olacak gibi görünüyor. Ancak Android Oreo Go Edition işletim sistemi bazı eksiklikleri yüzünden kullanıcılar tarafından rağbet gören bir model olmadı.

Vestel Venus Go fiyatı belli oldu

Vestel, şubat ayında Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress’de tanıttığı Venus Go modelini 10 Ağustos’ta satışa sunuyor. 899 TL’lik fiyatıyla özellikle ilk kez akıllı telefon deneyimi yaşayacaklara hitap edecek Venus Go, yeni ve yeniden tasarlanan uygulamalar ile oluşturulan Android’in en iyisi Android 8.1 Oreo’nun Go Edition versiyonu ile üretildi.

Go Edition daha az yer kaplıyor

Telefon hafızasında çok daha az yer kaplayan ve bu sayede kullanıcıya Android’in diğer versiyonlarına göre 2 katına kadar daha fazla kullanım alanı sunan Go Edition sürümünde, özelleştirilmiş Google uygulamaları olan Google Go, Files Go, Gmail, Maps Go, YouTube Go ve Asistan ön yüklü olarak geliyor. Bu uygulamalar da diğer Google uygulamalarına göre yüzde 50’ye kadar daha az yer kaplıyor.