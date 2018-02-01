Video indirmek artık mümkün!

YouTube’un yıllardır eksiği olarak görülen “video indirme” artık resmen geldi. Muhtemelen artan üçüncü parti sitelerin ve uygulamaların önüne geçilememesi sebebiyle alınan karar, kullanıcıları platform içerisinde tutmak için alınmış gibi gözüküyor. Her şekilde, çok yakın bir süre içerisinde herhangi bir ücret de ödemeden videoları istediğimiz kalitede telefonumuza kaydedebileceğiz.

Google özelliği ilk aşamada Lübnan, Hindistan ve Irak’taki Android kullanıcılarının kullanımına açtı. Önümüzdeki kısa dönem içinde ülkemiz ve tüm dünya için de aktif hale gelecek. iOS kullanıcılarının akıbeti ise şimdilik bilinmiyor fakat tahminlere göre iPhone ve iPad kullanıcıları da özellikten nasiplenecek.

Bahsi geçen 3 ülke kullanıcılarının halihazırda kullanabildiği özelliğe, telifli içeriğe sahip (özellikle müzik) kanalların ne tepki vereceği merak konusu. Yine de sanatçı ve içerik üreticilerin, kullanıcıların yasal olmayan yollarla videoları indirip kaydetmesindense YouTube üzerinden çevrimdışı izlemelerini yeğleyeceklerini düşünüyoruz.