Video indirmek artık mümkün!

YouTube’un yıllardır eksiği olarak görülen “video indirme” artık resmen geldi. Muhtemelen artan üçüncü parti sitelerin ve uygulamaların önüne geçilememesi sebebiyle alınan karar, kullanıcıları platform içerisinde tutmak için alınmış gibi gözüküyor. Her şekilde, çok yakın bir süre içerisinde herhangi bir ücret de ödemeden videoları istediğimiz kalitede telefonumuza kaydedebileceğiz.
Google özelliği ilk aşamada Lübnan, Hindistan ve Irak’taki Android kullanıcılarının kullanımına açtı. Önümüzdeki kısa dönem içinde ülkemiz ve tüm dünya için de aktif hale gelecek. iOS kullanıcılarının akıbeti ise şimdilik bilinmiyor fakat tahminlere göre iPhone ve iPad kullanıcıları da özellikten nasiplenecek.
Bahsi geçen 3 ülke kullanıcılarının halihazırda kullanabildiği özelliğe, telifli içeriğe sahip (özellikle müzik) kanalların ne tepki vereceği merak konusu. Yine de sanatçı ve içerik üreticilerin, kullanıcıların yasal olmayan yollarla videoları indirip kaydetmesindense YouTube üzerinden çevrimdışı izlemelerini yeğleyeceklerini düşünüyoruz.
Öte yandan özellik sadece video formatıyla sınırlı kaldığından “YouTube mp3” servislerinin sonunu getirmesi mümkün gözükmüyor. Zira çok ciddi sayıda bir kullanıcı grubu, hala yasal olmayan yollarla müziklerini internetten indirip dönüştürüyor ve bu bağlamda yeni özelliğe rağmen mobil uygulamayı bir müzik uygulaması gibi kullanmak mümkün gözükmüyor. Ayrıca indirmenin yalnızca mobil platformda sınırlı kaldığını düşünürsek PC’ye kayıt yapmak isteyenler yüzünden bu yasa dışı servisler bir süre daha hizmet verecek.
Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor
Ve Erdoğan harekete geçti
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!
Kilis'te hareketlilik! Sınırda böyle yakalandılar
NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Onu gören sıraya girdi
Küskünler Grubu planı: Ahmet Davutoğlu geri mi dönüyor?
Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum