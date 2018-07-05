vivo 1805 : Üst segmente yeni bir ürün geliyor

Çinli telefon üreticisi vivo, üst segment telefonlarına bir yenisini daha ekliyor. Bildiğiniz gibi şu anda vivo’nun Snapdragon 845 yonga seti kullanan tek telefonu vivo NEX S. Ancak Geekbench tarafından paylaşılan bilgiler çok yakında Snapdragon 845’li yeni bir vivo modelinin daha yolda olduğunu gösteriyor.

vivo 1805, Snapdragon 845 yonga seti kullanıyor

vivo’nun Geekbench performans testinde görülen yeni telefonu vivo 1805 kod adını taşıyor. Snapdragon 845 kullanan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Bu özellikler NEX S ile oldukça benzer olsa da telefonun diğer özelliklerinde farklılıklar görülüyor.

vivo, son dönemde çıkardığı vivo Z1, V9 ve X21 gibi modellerle orta-üst segmentte birçok seçenek sunuyor. Geekbench’te görülen bu yeni telefon ise amiral gemileri arasında vivo NEX S’e alternatif olacak anlaşılan.

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