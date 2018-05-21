Vivo APEX dikkat çekiyor

Hatırlayacağınız gibi vivo, bu yılın başında düzenlenen MWC 2018’de APEX adını verdiği yeni bir telefon konsepti tanıtmıştı. MWC’nin en dikkat çekici projelerinden olan APEX bir süredir ortada yoktu. Ancak bugün sızdırılan görüntüler, vivo’nun telefon üzerinde çalışmaya devam ettiğini gösterdi. Sızdırılan bu görüntüler vivo APEX projesinin gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

vivo’nun yeni telefonu teknoloji dünyasındaki uyarak ekran çerçevesini neredeyse yok denecek kadar inceltmiş durumda. Telefonun 18:9 oranındaki 5.99 inç OLED ekranı ön panelin neredeyse tamamını kaplıyor. Ekran çerçevesi yan taraflarda 1.8 mm, alt kısımda ise 4.3 mm kalınlığında.

APEX’in sunacağı bir diğer dikkat çekici özellik de ekrana entegre edilen parmak izi sensörü. APEX ekranın altında parmak izi sensörü olan ilk akıllı telefon olmayacak belki ama ekranın neredeyse yarısını kaplayan parmak izi sensörü ile bu alandaki en iyi telefonlardan biri olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcıların telefon kilidini açmak için ekranın belli bir bölümünü hedef almaları gerekmeyecek.