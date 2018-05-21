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Vivo APEX dikkat çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

vivo’nun MWC 2018’de tanıttığı konsept telefonu APEX gerçeğe dönüşüyor. vivo APEX’in son halini gösteren yeni görüntüler sızdırıldı.

Vivo APEX dikkat çekiyor

Hatırlayacağınız gibi vivo, bu yılın başında düzenlenen MWC 2018’de APEX adını verdiği yeni bir telefon konsepti tanıtmıştı. MWC’nin en dikkat çekici projelerinden olan APEX bir süredir ortada yoktu. Ancak bugün sızdırılan görüntüler, vivo’nun telefon üzerinde çalışmaya devam ettiğini gösterdi. Sızdırılan bu görüntüler vivo APEX projesinin gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

vivo’nun yeni telefonu teknoloji dünyasındaki uyarak ekran çerçevesini neredeyse yok denecek kadar inceltmiş durumda. Telefonun 18:9 oranındaki 5.99 inç OLED ekranı ön panelin neredeyse tamamını kaplıyor. Ekran çerçevesi yan taraflarda 1.8 mm, alt kısımda ise 4.3 mm kalınlığında.

APEX’in sunacağı bir diğer dikkat çekici özellik de ekrana entegre edilen parmak izi sensörü. APEX ekranın altında parmak izi sensörü olan ilk akıllı telefon olmayacak belki ama ekranın neredeyse yarısını kaplayan parmak izi sensörü ile bu alandaki en iyi telefonlardan biri olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcıların telefon kilidini açmak için ekranın belli bir bölümünü hedef almaları gerekmeyecek.

APEX ses konusunda da yeni bir teknolojiye sahip. Telefondaki Screen SoundCasting Technology sayesinde, tüm ekran ses yayıyor. vivo’nun yeni telefonu bu özelliği ile Xiaomi Mi Mix’i andırıyor. APEX’in bir diğer dikkat çekici özelliği de ön kamerası. Telefonun ön kamerası, kullanılmak istendiğinde telefonun üst kısmından çıkıyor.

vivo yeni telefonunu MWC’de tanıttığında APEX’in üretimine 2018’in ortalarında başlayacağını açıklamıştı. Sızdırılan bu yeni görüntüdeki cihazın telefonun seri üretime girecek son hali olduğu söyleniyor. Yani vivo’nun APEX’i kısa süre sonra resmen duyurmasını bekleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Vivo APEX teknoloji

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