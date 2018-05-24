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Vivo Apex, Haziran’da satışta

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

MWC 2018’de tanıtılan vivo Apex adlı konsept telefon gerçeğe dönüşüyor. vivo, çok yakında seri üretimine başlanacak telefonun çıkış tarihini belirledi.

Vivo Apex, Haziran’da satışta

Hatırlayacağınız gibi vivo, şubat ayında düzenlenen MWC 2018’de Apex adını verdiği bir telefon konseptini tanıtmış ve bu yeni projesiyle heyecan yaratmıştı. Vivo Apex, MWC’den sonra bir süre ortalarda görünmese de son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Çünkü vivo konsept telefonunu gerçeğe dönüştürmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan görüntüler Apex’in son halini aldığını ve üretime hazır olduğunu göstermişti. Şirkete yakın kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bilgiler, telefonun seri üretime geçmeye hazır olduğunu doğruladı. Öte yandan telefonun resmen tanıtılacağı tarih de belli oldu.

vivo, 12 Haziran’da Çin’de düzenleyeceği bir etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Bu davetiyelerde özellikle Apex ismi geçmiyor. Ancak davetiyedeki görüntü, MWC 2018’de tanıtılan Apex projesine oldukça benziyor. Bu yüzden 12 Haziran’da düzenlenecek bu etkinlikte Apex’in tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dönemde birçok telefon “çerçevesiz” ekran vaadiyle satışa sunuldu. Ancak Apex ekranı gerçekten çerçevesiz diyebileceğimiz nadir telefonlardan birisi olacak gibi görünüyor.

APEX’in sunacağı bir diğer dikkat çekici özellik de ekrana entegre edilen parmak izi sensörü. APEX ekranın altında parmak izi sensörü olan ilk akıllı telefon olmayacak belki ama ekranın neredeyse yarısını kaplayan parmak izi sensörü ile bu alandaki en iyi telefonlardan biri olacak.

APEX ses konusunda da yeni bir teknolojiye sahip. Telefondaki Screen SoundCasting Technology sayesinde, tüm ekran ses yayıyor. vivo’nun yeni telefonu bu özelliği ile Xiaomi Mi Mix’i andırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vivo APEX teknoloji

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