Vivo Apex, Haziran’da satışta

Hatırlayacağınız gibi vivo, şubat ayında düzenlenen MWC 2018’de Apex adını verdiği bir telefon konseptini tanıtmış ve bu yeni projesiyle heyecan yaratmıştı. Vivo Apex, MWC’den sonra bir süre ortalarda görünmese de son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Çünkü vivo konsept telefonunu gerçeğe dönüştürmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan görüntüler Apex’in son halini aldığını ve üretime hazır olduğunu göstermişti. Şirkete yakın kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bilgiler, telefonun seri üretime geçmeye hazır olduğunu doğruladı. Öte yandan telefonun resmen tanıtılacağı tarih de belli oldu.

vivo, 12 Haziran’da Çin’de düzenleyeceği bir etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Bu davetiyelerde özellikle Apex ismi geçmiyor. Ancak davetiyedeki görüntü, MWC 2018’de tanıtılan Apex projesine oldukça benziyor. Bu yüzden 12 Haziran’da düzenlenecek bu etkinlikte Apex’in tanıtılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dönemde birçok telefon “çerçevesiz” ekran vaadiyle satışa sunuldu. Ancak Apex ekranı gerçekten çerçevesiz diyebileceğimiz nadir telefonlardan birisi olacak gibi görünüyor.