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Vivo’dan bir çentikli telefon daha

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

Vivo, akıllı telefon ailesine vivo Z1i’yi ekledi. Çin’de tanıtılan telefon fiyatı ve orta seviye özellikleriyle dikkat çekiyor.

Vivo’dan bir çentikli telefon daha

Çinli firmalar son dönemde arka arkaya çok sayıda telefon çıkarıyor. Artan rekabette geri kalmak istemeyen vivo da bunlardan bir tanesi. Bugün duyurulan Z1i bunun örneklerinden. Geçen hafta sızdırılan modelin özellikleri artık resmi olarak biliniyor.

Tasarım bizi şaşırtmıyor, ön kısımda çentik ve arka köşede dikey biçimde yer alan çift kamera, iPhone X‘u anımsatıyor denebilir. Bun bağlamda cihaz bir ay önce tanıtılan halefi Z1’i de fazlasıyla benziyor. Ancak teknik detaylara baktığımızda durum farklı.

6.26 inçlik 19:9 çentikli ekran, bizi ön kısımda karşılıyor. Cihazda kullanılan Snapdragon 636 çipseti, ana versiyonla aradaki en büyük fark (Snapdragon 660 bulunuyor). 4 GB bellek sabit kalırken, depolama kapasitesi 64 GB’tan 128 GB‘a çıkmış. Ayrıca microSD slotu da mevcut. 3260 mAh’lik pil kapasitesi ve Android 8.1 Oreo da ortak özellikler arasında yer alıyor.
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Yongasetinde yaşanan düşüşe rağmen Z1i, Z1’den Çin’de yaklaşık 45 dolar daha pahalıya satılıyor. Güncel kurla yaklaşık fiyat etiketi ise 285 dolar.

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Anahtar Kelimeler:
Vivo vivo Z1 çin

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