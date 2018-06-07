vivo NEX, 12 Haziran’da tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo çok yakında yeni bir telefon serisi çıkarmaya hazırlanıyor. vivo NEX adını taşıyan bu yeni serinin ilk modelleri, son günlerde gelen sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Bugün şirketin yayınladığı yeni bir poster, NEX hakkında bir süredir gündemde olan bir iddianın kesinleşmesini sağladı.

vivo’nun NEX için yayınladığı posterde, telefonun pop-up selfie kamerasına sahip olacağı görülüyor. Yani selfie kamerası gövdenin içine entegre olacak ve kullanılmadığı zamanlar gövdenin içinde saklanacak. Böylece telefonun ekranında ön kamera için herhangi bir çentik ya da çerçeve bulunması gerekmeyecek. vivo bu devrimsel telefonuyla uçtan uca ekran özelliğine yeni bir boyut kazandırmayı planlıyor.

İlk olarak MWC 2018’de APEX adını taşıyan bir konsept telefon olarak tanıtılan NEX, çok yakında raflardaki yerini alacak. vivo’nun yeni telefonunu 12 Haziran’da resmen tanıtması bekleniyor.

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