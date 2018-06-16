vivo NEX A, 23 Haziran’da satışa sunulacak

Bildiğiniz gibi vivo bugün düzenlediği etkinlikle yeni amiral gemisi akıllı telefonu vivo NEX S’i resmen tanıttı. Birçok ilgi çekici özellikle gelen NEX S teknoloji dünyasından büyük ilgi gördü. Ancak vivo’nun bu etkinlikte tanıttığı tek telefon NEX S değildi. Ayrıca daha mütevazı özellikler ve uygun bir fiyatla gelen vivo NEX A da resmen tanıtıldı.

NEX A da NEX S gibi çentiksiz bir ekrana sahip. Gövdeye gizli ön kamerası sayesinde ekranda üst çerçeveden ve çentikten kurtulan telefon, ön panelin tamamını kaplayan ekranı ile son derece etkileyici bir tasarıma sahip. Ancak NEX S’in aksine NEX A’da ekrana entegre parmak izi sensörü yer almıyor. Parmak izi sensörü telefonun arka yüzünde yer alıyor.

Snapdragon 710 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun diğer özellikleri NEX S ile birebir aynı. Yani NEX A; FHD+ çözünürlükte 6.59 inç Super AMOLED ekran, 4000 mAh batarya, 12 + 5 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerasıyla geliyor.