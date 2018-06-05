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vivo NEX A ilk kez görüldü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2018 08:47 | Son Güncelleme

Önümüzdeki hafta resmen tanıtılacak vivo NEX üç farklı versiyonla geliyor. NEX A adını taşıyan yeni bir model ortaya çıktı.

vivo NEX A ilk kez görüldü

Bildiğiniz gibi Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo, çok yakında NEX adını taşıyan yeni bir akıllı telefon satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Yakında resmen tanıtılması beklenen vivo NEX, son günlerde sık sık karşımıza çıkıyor. vivo’nun yeni telefonu son olarak Geekbench performans testinde görülmüştü. Burada yer alan bilgiler Snapdragon 710 kullanan NEX S adlı ikinci bir modelin daha yolda olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Geekbench’te görülmesinin ardından NEX’in iki farklı versiyonla geleceği tahmin ediliyordu. Ancak bugün gelen yeni bilgiler üçüncü bir modelin daha yolda olduğunu gösterdi. Bugün Çin’de 3C sertifikasını alan NEX’in NEX A olarak anılan yeni bir versiyonu ortaya çıktı.

Yani vivo’nun yeni telefonu NEX, NEX S ve NEX A olmak üzere üç farklı versiyonla satışa çıkacak. NEX ve NEX S’in dünya genelinde satışa sunulacağı biliniyor. Ancak NEX A’nın Çin’e özel bir model olabileceği söyleniyor.

vivo yeni akıllı telefonlarını 12 Haziran’da Çin’de düzenleyeceği bir etkinlikle resmen tanıtacak.

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Anahtar Kelimeler:
vivo nex a çin

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