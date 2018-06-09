vivo NEX’in çerçevesiz ekranı açıkça görüldü

Bildiğiniz gibi vivo yeni akıllı telefon serisi NEX’i 12 Haziran’da düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak. Birçok dikkat çekici özelliğe sahip vivo NEX, MWC 2018’de tanıtılan APEX konseptinin gerçeğe dönüşmüş hali olacak. Telefonun resmen tanıtılmasına günler kala, NEX ile ilgili sızıntılara bir yenisi daha eklendi.
NEX’in tasarımını net bir şekilde gösteren görüntüler sızdırıldı. Bu görüntülerde telefonun ön panelinin neredeyse tamamını kaplayan çerçevesiz ekran açıkça görülüyor. Gövdeye saklı selfie kamerasıyla gelen NEX, bu sayede ekran çerçevelerinden ve çentikli bir tasarımdan kurtuluyor.
Sızdırılan bu görüntülerde herhangi bir parmak izi sensörü bulunmuyor. Bu da NEX’te bulunan parmak izi sensörünün ekranın altında olacağını gösteriyor.
Daha önce gelen sızıntılar vivo’nun en az iki farklı NEX modeli satışa sunacağını gösteriyor. NEX şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu olurken, daha düşük özelliklere sahip NEX A orta segmente hitap edecek. Ayrıca NEX S adını taşıyan üçüncü bir modelin de satışa sunulabileceği söyleniyor.
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