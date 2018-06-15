vivo NEX S, 23 Haziran’da satışa çıkacak

vivo, bugün düzenlediği etkinlikle yeni NEX serisi akıllı telefonlarını resmen tanıttı. İlk olarak MWC 2018’de APEX adı altında bir konsept telefon olarak karşımıza çıkan vivo NEX S bugün detaylı olarak tanıtıldı. vivo’nun yeni amiral gemisi görmeye pek alışık olmadığımız ilgi çekici özelliklere sahip.

vivo’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu FHD+ çözünürlükte 6.59 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Ultra FullView Display olarak adlandırılan ekran, son dönemde çıkan telefonlarda sıkça gördüğümüz çentikli tasarımı kullanmıyor. Bu da telefonun gerçekten çerçevesiz denebilecek bir ekrana sahip olmasını sağlıyor. Ekran/gövde oranı yüzde 91.24 olan NEX S bu konuda piyasadaki en iyi telefonlardan birisi. Telefonun ekranında ayrıca ekrana entegre parmak izi sensörü yer alıyor.

Normalde çentikte yer alan selfie kamerasına ilginç bir çözüm bulan vivo, yeni amiral gemisinde gövdenin içinden çıkan bir selfie kamerası kullanıyor. Telefonun 8 megapiksel selfie kamerası kullanılacağı zaman gövdenin içinden çıkıyor.