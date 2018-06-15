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vivo NEX S, 23 Haziran’da satışa çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

vivo merakla beklenen yeni amiral gemisi vivo NEX S’i bugün düzenlediği etkinlikle resmen tanıttı. vivo’nun yeni telefonu benzersiz özelliklerle geliyor.

vivo NEX S, 23 Haziran’da satışa çıkacak

vivo, bugün düzenlediği etkinlikle yeni NEX serisi akıllı telefonlarını resmen tanıttı. İlk olarak MWC 2018’de APEX adı altında bir konsept telefon olarak karşımıza çıkan vivo NEX S bugün detaylı olarak tanıtıldı. vivo’nun yeni amiral gemisi görmeye pek alışık olmadığımız ilgi çekici özelliklere sahip.

vivo’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu FHD+ çözünürlükte 6.59 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Ultra FullView Display olarak adlandırılan ekran, son dönemde çıkan telefonlarda sıkça gördüğümüz çentikli tasarımı kullanmıyor. Bu da telefonun gerçekten çerçevesiz denebilecek bir ekrana sahip olmasını sağlıyor. Ekran/gövde oranı yüzde 91.24 olan NEX S bu konuda piyasadaki en iyi telefonlardan birisi. Telefonun ekranında ayrıca ekrana entegre parmak izi sensörü yer alıyor.

Normalde çentikte yer alan selfie kamerasına ilginç bir çözüm bulan vivo, yeni amiral gemisinde gövdenin içinden çıkan bir selfie kamerası kullanıyor. Telefonun 8 megapiksel selfie kamerası kullanılacağı zaman gövdenin içinden çıkıyor.

Telefonun teknik özelliklerine gelecek olursak, Snapdragon 845 yonga seti kullanan NEX S’in özellikleri arasında 8 GB RAM, 128 veya 256 GB depolama alanı, 4000 mAh batarya ve 12 + 5 megapiksel çift arka kamera yer alıyor.

NEX S’in en zayıf noktası arka kamerası olarak görülüyor. Son derece etkileyici özelliklere sahip telefon, arka kamera konusunda son dönemde çıkan amiral gemisi telefonlardan biraz aşağıda kalıyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çalışan telefon yapay zeka destekli özelliklerle geliyor. Telefonda ayrıca Jovi sesli asistan bulunuyor. Samsung’un Bixby asistanında olduğu gibi Jovi için de özel bir tuş bulunuyor.

vivo’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu yarın ön siparişe sunulacak. vivo NEX S, 23 Haziran’da ise raflardaki yerini alacak. Telefonun 8 GB / 128 GB versiyonu 702 dolara, 8 GB / 256 GB versiyonu ise 780 dolara satışa sunulacak.

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