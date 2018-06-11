vivo NEX S, Geekbench performans testinde görüldü

Bildiğiniz gibi vivo, 12 Haziran’da düzenleyeceği etkinlikle yeni akıllı telefon serisi NEX’i resmen tanıtacak. Daha önce gelen sızıntılar bu etkinlikte NEX, NEX S ve NEX A olmak üzere üç yeni telefonun tanıtılacağını ortaya çıkarmıştı. Bu üç model arasında vivo NEX’in amiral gemisi bir akıllı telefon olacağı, NEX S ve NEX A’nın ise daha bütçe dostu alternatif olacağı söyleniyordu. Ancak gelen son bilgiler asıl amiral gemisinin vivo NEX S olacağı yönünde.

12 Haziran’da tanıtılacak üç NEX modelinden birinin Snapdragon 845, diğer ikisinin ise Snapdragon 710 yonga seti kullanacağı bir süredir biliniyordu. Geekbench tarafından paylaşılan son bilgiler, Snapdragon 845 kullanan amiral gemisi modelin NEX değil NEX S olacağını ortaya çıkardı.

Geekbench’te yer alan bilgiler ayrıca NEX S’in 8 GB RAM’e sahip olacağını ortaya çıkardı. Daha önce gelen sızıntılarda telefonun 6.59 inç ekrana sahip olacağı ve 4000 mAh bataryadan güç alacağı söyleniyordu. NEX S’te 20 + 16 megapiksel çift arka kamera ve 24 megapiksel selfie kamerası olacağı söyleniyor.

Türkiye’de NBA 2K19 fiyatı cep yakıyor!



