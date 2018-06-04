Vivo NEX tanıtım tarihi belli oldu

Geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi’nde sahne alan Vivo, APEX Concept Phone isimli bir cihaz tanıtmıştı. Bu telefonun ön yüzü tamamen ekrandan oluşuyordu.

Ekran oranı yüzde yüz olan cihazın ön panelinde herhangi bir kamera ya da sensör ise bulunmuyordu. Vivo, şimdi bu konsepti hayata geçirmek için gün sayıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre Vivo NEX, 12 Haziran’da tanıtılacak.

Akıllı telefon sektöründe son dönemde trend olan çentikli tasarım çizgisi, Vivo NEX ile bir üst segmente taşınabilir. Keza Vivo, yeni tasarladığı modelinde çentiği de ortadan kaldırarak ön paneli tamamen ekran ile kapladı. Böylece ortaya yüzde yüz ekran gövde oranına sahip bir model çıktı.

Elbette ön paneli tamamen ekran ile kaplı bu model bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Örneğin ön kameranın ya da bazı sensörlerin nerede konumlandırılacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Şimdilik bu konuda net bir bilgi yok.

Fakat Vivo NEX, 12 Haziran’da resmen tanıtılacak. Böylece telefonun hakkında tüm bilinmeyenler de ortaya çıkmış olacak.

Bu arada ekran altı parmak izi okuyucusuyla gelecek olan telefonun iki farklı varyantta satışa sunulacağı belirtiliyor. SD845’li modelin 1000 dolar civarında bir fiyata sahip olacağı, SD710’lu modelin ise daha ucuz bir fiyattan kullanıcıya ulaştırılacağı söyleniyor.

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