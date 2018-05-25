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vivo V9 2018 FIFA World Cup Russia tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.05.2018 08:25 | Son Güncelleme

Önümüzdeki ay başlayacak 2018 Dünya Kupası’nın akıllı telefon sponsoru olan Vivo, Dünya Kupası’na özel hazırladığı vivo V9 özel tasarımını tanıttı.

vivo V9 2018 FIFA World Cup Russia tanıtıldı

Önümüzdeki iki Dünya Kupası’nın akıllı telefon sponsorluğunu, Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo üstleniyor. Önümüzdeki ay Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’na hazırlanan şirket, bugün Çin’de bir etkinlik düzenledi. Dünya Kupası için hazırladığı “My Time, My FIFA World Cup” kampanyasını duyuran şirkey, ayrıca vivo V9’un da Dünya Kapası için hazırlanan özel versiyonunu tanıttı.

Geçtiğimiz ay satışa çıkan V9’un bu özel versiyonu V9 2018 FIFA World Cup Russia adını taşıyor. V9’un mavi renk seçeneği üzerine hazırlanan bu özel tasarım model sınırlı sayıda üretilecek. Telefonun teknik özellikleri ise standart V9 ile aynı. Ancak telefonun kullanıcı arayüzü Dünya Kupası temalı yeni bir görünüme bürünmüş. Bunun yanı sıra telefonda Dünya Kupası’nı takip etmeyi kolaylaştıracak özel uygulamalar da bulunuyor.

vivo ayrıca Dünya Kupası için The Super Fan Photographer adını verdiği yeni bir program da başlattı. Bu program kapsamında sosyal medya fenomenleri, ünlüler ve futbol fanatiklerinden oluşan 128 kişi, Rusya’da oynanacak maçları kendi bakış açılarından paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası Vivo

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