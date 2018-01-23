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Vivo X20 Plus UD ne zaman piyasada olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 23.01.2018 16:55 | Son Güncelleme 1 saat önce

Dünyanın ilk ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip Vivo X20 Plus UD, çok yakın bir tarihte raflardaki yerini alacak.

Vivo X20 Plus UD ne zaman piyasada olacak

Geçtiğimiz seneden beri Apple ve Samsnung’un üzerinde çalıştığı fakat hala verimli olarak kullanmayı başaramadıkları bir teknoloji mevcut. Parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirebilmek. Apple eğer bu teknolojiyi tam anlamıyla çözümleyebilseydi, iPhone X’te FaceID ile birlikte ekran altı parmak izi okuyucusuna da yer verecekti.

Fakat bunu başaramadı. Samsung’da aynı şekilde S8, S8+ ve Note 8 modellerinde bu teknolojiyi kullanmak istedi. Fakat başaramayınca parmak izi okuyucusunu telefonun arka kısmına kaydırmak zorunda kaldı.

Akıllı telefon sektörünün zirvesinde yer alan iki ismin yapamadığını şimdi Vivo yapıyor. Dünyanın ilk ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip Vivo X20 Plus UD, 25 Ocak’ta raflardaki yerini alacak.

Şunu hemen baştan belirtelim. Vivo X20 Plus UD, teknik özellikler bakımından geçtiğimiz sene Eylül ayında satışa sunulan X20 Plus ile aynı. Yonga setinden tutun da kameralara kadar değişen hiç birşey yok. Tek şey hariç.

X20 Plus’ta telefonun arka tarafında kare biçiminde yer alan parmak izi okuyucusu, Vivo X20 Plus UD modelinde ekranın altına taşınmış durumda. Teknolojinin mimarlarından olan Synaptics, şöyle bir yorum yapıyor. UD tarayıcı OLED ekran aracılığıyla ışık saçıyor ve parmak izini okuyor. Böylece kullanıcı doğrulanmış oluyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusu normaline oranla biraz daha yavaş çalışsa da doğruluk payı konusunda bir sıkıntı yaşamıyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Vivo X20 Plus UD fiyatı 625 dolar olacak. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Vivo X20 Plus UD

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