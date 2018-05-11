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vivo X21i çok yakında piyasaya çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 09:08 | Son Güncelleme

Hatırlanacağı gibi gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alan vivo X21 ve X21 UD geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülmüştü. Bugün ise Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni modeli vivo X21i, Geekbench testinde ortaya çıktı.

vivo X21i çok yakında piyasaya çıkacak

Ortaya çıkan yeni X21i modeli diğer iki telefonla hemen hemen aynı özelliklere sahip. Önemli farklardan biri telefonun gücünü MediaTek yapımı Helio P60 yonga setinde alıyor olması. Telefonda 6 GB RAM ve Android 8.1 Oreo işletim sistemine yer veriliyor.

Kesin olarak telefonun diğer özellikleri ortaya çıkmamış olsa da X21i’de 19:9 oranında FHD+ çözünürlükte 6.28 inç S-AMOLED ekrana yer verilmesi bekleniyor. Telefonda bulunması beklenen diğer özellikler arasında tercihe bağlı olarak 64 yada 128 GB dahili depolama alanı, 3200 mAh batarya, 12 + 12 megapiksel çift arka kamera ve 12 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Geekbench’in tek çekirdekli işlemci testinde 1,499 puan ve çok çekirdekli işlemci testinden ise 5,777 puan almayı başardı. İddiaya göre telefon vivo AI Smart Photo X21i adıyla piyasaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Vivo

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