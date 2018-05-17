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Vivo X21i resmen tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.05.2018 08:56 | Son Güncelleme

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo, popüler akıllı telefonu Vivo X21’in farklı versiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Bir süredir gündemde olan ve daha önce çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan vivo X21i, Çin’de düzenlenen etkinlikle resmen tanıtıldı.

Vivo X21i resmen tanıtıldı

X21i beklendiği gibi hem tasarım hem de teknik özellikler bakımından vivo X21’e oldukça benziyor. Ancak bu yeni versiyonda bir kaç alanda oldukça önemli değişiklikler yapılmış. İlk olarak telefon X21’deki gibi Snapdragon 660 değil, MediaTek’in Helio P60 yonga setini kullanıyor.

Vivo X21i’nin farklı olduğu bir diğer alan da selfie kamerası. Standart modeldeki 12 megapiksellik kameranın yerini 24 megapiksellik çok daha etkileyici bir selfie kamerası alıyor. 24 megapiksellik ön kamerası ile X21i selfie düşkünleri için ideal bir telefon olabilir.

Telefonun dikkat çekici bir diğer özelliği de 19:9 oranındaki ekranı. iPhone X’teki gibi çentikli bir tasarıma sahip telefon, neredeyse yok denecek kadar ince çerçeveleri ile % 90.3 ekran/gövde oranı sunuyor.

Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 6.28 inç Super AMOLED ekran, 3425 mAh batarya, 12 + 12 megapiksel AI destekli çift arka kamera ve parmak izi sensörü yer alıyor. vivo yeni telefonunu 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip iki versiyonla satışa sunacak.

Genelde telefonların farklı versiyonlarında RAM ile birlikte depolama alanı da artsa da vivo bu alışılmadık kombinasyonlarla yeni telefonunda farklı bir yol izliyor. Telefonun hem 4 GB hem de 6 GB versiyonu 425 dolara raflardaki yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Vivo X21i teknoloji akıllı telefon

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