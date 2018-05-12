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Vivo X21i, selfie kamerası ile dikkat çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2018 08:29 | Son Güncelleme

Vivo’nun çok yakında resmen tanıtması beklenen yeni telefonu vivo X21i, TENAA’dan sertifika alırken görüldü. Böylece telefonun teknik özellikleri hakkında tüm detaylar belli oldu.

Vivo X21i, selfie kamerası ile dikkat çekiyor

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo çok yakında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. vivo X21i adını taşıyan bu yeni model son günlerde sık sık gündeme gelmeyi başardı. Dün Geekbench performans testinde ortaya çıkan telefon, bugün de TENAA’dan sertifika alırken görüldü.

Telefonun TENAA’da görülmesiyle birlikte hem teknik özellikleri hem de tasarım detayları net bir şekilde ortaya çıktı.

vivo X21i, 2280 x 1080p çözünürlükte 6.28 inç OLED ekrana sahip. Ekranın üst kısmında iPhone X’tekine benzer bir çentik bulunuyor. Bu çentikte ses çıkışı ve selfie kamerası yer alıyor. vivo’nun yeni telefonu 24 megapiksel selfie kamerasıyla bu konuda oldukça iddialı geliyor.

Telefonun cam arka panelinde 12 + 5 megapiksel çift arka kamera bulunuyor. Mediatek’in Helio P60 yonga setiyle çalışan telefonun teknik özellikleri arasında 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3170 mAh batarya bulunuyor. X21i, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle satışa çıkacak.

vivo yeni telefonu için henüz resmi bir tanıtım tarihi açıklamış değil. Ancak telefonun TENAA’da görülmesi resmi tanıtımın çok yakında olduğunu gösteriyor.

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Vivo akıllı telefon

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