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vivo Y71 ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2018 08:33 | Son Güncelleme

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo, daha düşük fiyatlı bir akıllı telefon arayanlara yönelik yeni bir telefon piyasaya sürdü. vivo Y71 adını taşıyan yeni telefon, bugün Hindistan’da satışa sunuldu.

vivo Y71 ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu

vivo’nun yeni giriş seviyesi telefonu son dönemdeki trende ayak uydurarak 18:9 ekranla geliyor. Telefonda 18:9 oranında 5.99 inç LCD ekran bulunuyor.

Snapdragon 450 yonga setiyle çalışan Y71’de 3 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonun depolama alanı microSD hafıza kartı ile arttırılabiliyor. Telefonun arka yüzünde 13 megapiksel, ön yüzünde ise 5 megapiksel kamera bulunuyor. Telefonun selfie kamerası ayrıca yüz tanıma özelliği de barındırıyor. Telefonun kilidini açmak için parmak izi sensörü bulunmazken, onun yerini bu yüz tanıma özelliği almış. Son olarak telefonda 3360 mAh batarya bulunuyor.

vivo giriş seviyesi akıllı telefonu Y71’i 135 euroya satışa sundu. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan telefonun zamanla diğer pazarlarda da raflardaki yerini alması bekleniyor.

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Vivo çin akıllı telefon vivo Y71

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